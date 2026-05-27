Для українців вишивка є символом, що несе в собі глибоке значення, духовну цінність і зв’язок із рідним корінням. Вона є відображенням нашої історії, що поєднує міфи, релігійні традиції та давнє ремесло наших предків. У її візерунках закладено генетичний код нашої спадщини.

Історія тернопільської вишивки має багатовікову традицію та унікальні риси, які проявляються в композиційному оформленні, техніці виконання та гармонії кольорів.

Вишивки, характерні для півночі Тернопільщини, вирізняються рослинними орнаментами в чорно-червоній гамі. Основними техніками виконання є «хрестик», «набірування», «мережка», «стебнівка» та «козлик».

У південних районах нашого краю мистецтво вишивки характеризується геометричними фігурами, чотирипелюстковими розетками, хрестиками, зубцями, а також косими та хвилястими лініями. Усі ці мотиви створюють за допомогою ниток насичених кольорів – чорного, червоного, оранжевого, жовтого та зеленого. Майстри використовують різноманітні техніки, такі як «низинка», «гладь» і «кручення».

Особливе місце у традиційній вишивці Тернопільщині займає борщівська вишита сорочка, яка назавжди зберегла фрагменти трипільської культури. Її характерною рисою є густий вишитий орнамент, виконаний чорними вовняними нитками. Інші кольори застосовували рідко, вони здебільшого слугували для акцентування та підкреслення основного темного узору. Візерунки формувалися на рукавах за особливою триярусною системою.

Історія та сучасний розвиток вишивки на Тернопільщині стали темою окремих книжкових видань. Завдяки таким джерелам ми можемо краще зрозуміти, як вишивка пройшла шлях від давніх народних звичаїв до сучасних інтерпретацій, зберігаючи свою ідентичність і отримуючи нове життя в руках сучасних майстрів.

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ до Всеукраїнського дня вишиванки розгорнули книжково-ілюстративну виставку «Хрестиком, гладдю, мережками…: Народна вишивка на Тернопіллі». Експозиція знайомить з історією та особливостями вишивки на Тернопільщині, з майстрами та їхніми техніками та з працями дослідників.

На виставці презентовано розвідки Людмили та Олексія Покусінських «Борщівська сорочка», Лілії Іваневич «Традиційний одяг українців Поділля (друга пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.)», Марії Чумарної «Код української вишивки», Тараса Довгошиї «Борщівська вишиванка: історія і сучасність», Людмили Булгакової-Ситник «Подільська народна вишивка» та «Жіноча сорочка Борщівсько-Заставнівського Придністров’я». Завдяки цим виданням можна побачити, як за десятиліття трансформувалися традиції, залишаючись при цьому джерелом натхнення для сучасних вишивальниць.

Дивовижний світ ілюстрацій вишивки Тернопільщини показують альбоми-каталоги: «Олена Кульчицька «Народний одяг», «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської» та «Горсики з борщівського краю. Колекція Віри Матковської».

Окремим розділом на виставці подано видання, що розкривають майстерність сучасних вишивальників Тернопільщини та дають змогу детальніше заглибитись у їхню творчість.

Книжково-ілюстративна виставка є чудовою можливістю поринути у багатий культурний спадок Тернопільщини.

Наталія ЛУГОВСЬКА, провідна бібліотекарка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ