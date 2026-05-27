На Чортківщині триває ідентифікація тіл полеглих Захисників, повернутих під час репатріаційних обмінів

На Тернопільщині слідчі та криміналісти продовжують важливу й відповідальну роботу з огляду та ідентифікації тіл загиблих українських воїнів, повернутих додому під час репатріаційних обмінів.
Про це повідомили у Чортківському районному управлінні поліції.
Огляди проводять:
Правоохоронці та експерти працюють над встановленням особи кожного полеглого Захисника, щоб родини могли отримати підтвердження та гідно попрощатися з рідними.
У поліції наголошують, що кожен огляд є складним і багатоетапним процесом.
Фахівці проводять фіксацію особливих прикмет, дактилоскопіювання, відбір ДНК-зразків та дослідження особистих речей загиблих воїнів.
Ця робота має надзвичайно важливе значення для встановлення особи полеглих українських Захисників та повернення їхніх імен рідним і державі.
🕯️ Вічна пам’ять полеглим Героям України.