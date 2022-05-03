Станом на 2 травня Тернопільська міська територіальна громада прийняла 36 960 внутрішньо переміщених осіб, 11 266 з яких отримали прихисток на декілька днів, а 25 694 особи (з них діти: до 6 років – 2720, від 6 – 18 років – 4163) – залишилися у Тернопільській громаді на тривалий період.

2736 внутрішньо переміщених осіб уже отримали персоніфіковані проїзні квитки «Соціальна карта тернополянина» категорії «Загальна» та «Учнівська», ще 1517 – категорії «Пільгова» для проїзду у громадському транспорті.

1043 дітей з числа тимчасово переміщених були зараховані до закладів освіти тернопільської міської територіальної громади (428 учнів – 1-4 класи, 508 учнів – 5-9 класи, 107 учнів – 10-11 класи).