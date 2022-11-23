У Теребовлі освятили капличку Пресвятої Богородиці

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон завітав з архіпастирським візитом до Теребовлі, де у храмі святого рівноапостольного князя Володимира очолив Богослужіння.

Під звуки дзвонів Високопреосвященнійшого владику зустріли парафіяни, за українською традицією піднесли запашний коровай.

У храмі архіпастиря зустрів обласний благочинний, настоятель храму митрофорний протоієрей Володимир Якубишин. За Божественною Літургією архієпископу Тихону співслужили духовенство Теребовлянського благочиння.

За щиру працю на благо Святої Церкви владика відзначив благодійників храму благословенними грамотами.

На завершення відбулося освячення ікон на бічних іконостасах храму та освячення спорудженої на церковному подвір’ї каплиці на честь Пресвятої Богородиці.