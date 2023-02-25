У сусідній з Тернопільщиною області оглосили підозру начальниці сховища, в якому зіпсувалося майже 8,5 тонн м’яса для військових

Йдеться про Івано-Франківську область, повідомляє кореспондент “Золочів.нет” з посиланням на ДБР.

“М’ясо, яке призначалося для харчування військових, помістили до морозильної камери у листопаді 2022 року, а у січні виявили, що воно зіпсувалося, бо температура була значно вищою, ніж передбачено умовами зберігання. Посадовиця мала б контролювати температурний режим і помітити збої в роботі техніки, проте неналежно виконала свої обов’язки.

Начальниці продовольчого сховища повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України.)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Під час досудового розслідування завдані збитки були повністю відшкодовані”, – інформує ДБР.