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У сусідній з Тернопільщиною області оглосили підозру начальниці сховища, в якому зіпсувалося майже 8,5 тонн м’яса для військових

25.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Цікаво

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Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці продовольчого сховища однієї з військових частин у сусідній з Тернопільщиною області, через недбалість якої зіпсувалося майже 8,5 тонн яловичини вартістю понад 1 млн грн.

Йдеться про Івано-Франківську область, повідомляє кореспондент “Золочів.нет” з посиланням на ДБР.

“М’ясо, яке призначалося для харчування військових, помістили до морозильної камери у листопаді 2022 року, а у січні виявили, що воно зіпсувалося, бо температура була значно вищою, ніж передбачено умовами зберігання. Посадовиця мала б контролювати температурний режим і помітити збої в роботі техніки, проте неналежно виконала свої обов’язки.

Начальниці продовольчого сховища повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України.)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Під час досудового розслідування завдані збитки були повністю відшкодовані”, – інформує ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Теги: новини, Тернопільщина цікаво, ДБР

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