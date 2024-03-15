У поліції відкрили кримінальне провадження щодо отруєння зайців у полі на Чортківщині

На одному з полів Нагірнянської громади Чортківського району місцеві мешканці помітили мертвих зайців. Інформація про те, що тварин отруїли, отримала розголос, потрапивши у соціальні мережі. Поліцейські зареєстрували дане повідомлення.

На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські провели огляд земельної ділянки, яку на даний час орендує фермерське господарство, взяли взірці ґрунту та зелених насаджень для проведення експертизи.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу – забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля.