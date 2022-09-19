15 вересня у Почаївському історико-художньому музеї учасниці жіночого мистецького гурту «Палітра» з Кременця (Тетяна Балбус, Ольга Зозуля, Богдана Гуменюк, Людмила Блищак та ін.) презентували виставку своїх творчих робіт різної тематики.

Що за диво – осіння палітра!

Сум і радість в пейзажі звучить.

Онде квітка остання розквітла,

Павутинка в повітрі летить…

Н. Красоткіна

Незважаючи на дощ, у музеї зібрались шанувальники мистецтва. Гарно оформлені працівниками музею експозиції виставки, тепла атмосфера та щирі емоції сприяли дружньому спілкуванню відвідувачів, поціновувачів художнього мистецтва і, звичайно, мисткинь «Палітри».

Колектив створений у вересні 2003 р. за ініціативи уродженки Підволочиська, заслуженого майстра народної творчості України Тетяни Балбус, яка 14 жовтня цього року відзначатиме 60-річчя. Кожна з учасниць «Палітри» має власний стиль, улюблені мотив, використовує свої матеріали і техніки виконання. Художниці представляють роботи у різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети, аплікації, а також предмети побуту, декоративний розпис, ляльки-мотанки. Їхні картини наповнені добром, світлом, енергією.

Виставка діятиме впродовж жовтня, тож усі бажаючі можуть її відвідати, щоби відволіктися від тривожних днів сьогодення і поринути у світ прекрасного, який обов’язково чекатиме нас після перемоги.