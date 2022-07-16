З 1 травня до реєстру клієнтів Нафтогаз долучилось понад 10 млн українських домогосподарств. Споживачі будуть отримувати послуги на умовах річного тарифного плану «Фіксований» за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування). Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.
ГК «Нафтогаз України» відповідає на найпоширеніші запитання від нових клієнтів:
- Чи потрібно подавати додаткові документи для переходу
Ні, адже перехід від попередньої газопостачальної компанії відбувся автоматично. Водночас споживачам радять звернутися до контакт-центру Товариства для актуалізації контактної інформації – +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.
- Чи були збережені пільги після зміни постачальника
Так, зміна постачальника не вплинула на наявні пільги споживача.
- Якою буде вартість газу
Усі споживачі отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований» за ціною 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування). Така ціна діятиме щонайменше до 1 травня 2023 року.
- З якої дати слід оплачувати рахунки
Розрахунок за газ, спожитий з 1 травня 2022 року, має бути здійснений на рахунки ГК «Нафтогаз України». Оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, мають здійснюватися на рахунки попереднього постачальника.
- Що робити з переплатою за спожитий газ
Питання повернення залишків переплат, нарахованих сум пільг і житлових субсидій слід розв’язувати, звернувшись до попереднього постачальника. На жаль, дієвого механізму переведення коштів між компаніями не існує.
Водночас, споживачам, які станом на 1 травня 2022 року мали переплати, потрібно здійснити такі дії:
- написати заяву на повернення переплати;
- додати копію паспорта (1-6 сторінки), ідентифікаційного номера, квитанції про помилкову оплату, довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);
- надіслати пакет документів на адресу для листування попереднього постачальника.
- Що робити, якщо попередній постачальник продовжує надсилати рахунки
Споживачі отримуватимуть два окремі платіжні рахунки.
- Перший – від ГК «Нафтогаз України» за спожитий газ.
- Другий – від місцевих операторів газорозподільних мереж (операторів ГРМ) за його транспортування.
Водночас громадян просять інформувати про зловживання з боку попередніх газопостачальних компаній. Наприклад, якщо вони продовжують надсилати рахунки чи вимоги оплатити послуги споживання газу, починаючи з 1 травня 2022 року.
Про такі випадки ГК «Нафтогаз України» просить повідомляти листом на client@gas.ua.
- Чи зберігся мій номер особового рахунку
Ні, оскільки компанії використовують різні інформаційні системи. Дізнатися номер особового рахунку можна такими способами:
- на сайті www.gas.ua на сторінці «Дізнатись номер рахунку»;
- у чатботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- на квитанції, яку доставить Укрпошта;
- у контакт-центрі Товариства +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.
- Як оплатити послуги спожитого газу
Пропонують кілька зручних способів оплати рахунку:
- онлайн в особистому кабінеті споживача на my.gas.ua;
- у чатботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- через сайти та мобільні застосунки банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Особисто:
- через платіжні термінали самообслуговування;
- у відділеннях банку, Укрпошти або «Нової пошти».
Усі споживачі можуть отримати додаткову інформацію та консультації, звернувшись на електронну скриньку client@gas.ua або до контакт-центру Товариства «Нафтогаз України»:
+38 066 300 2 888;
+38 098 300 2 888;
+38 093 300 2 888.