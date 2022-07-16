З 1 травня до реєстру клієнтів Нафтогаз долучилось понад 10 млн українських домогосподарств. Споживачі будуть отримувати послуги на умовах річного тарифного плану «Фіксований» за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування). Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

ГК «Нафтогаз України» відповідає на найпоширеніші запитання від нових клієнтів:

Чи потрібно подавати додаткові документи для переходу

Ні, адже перехід від попередньої газопостачальної компанії відбувся автоматично. Водночас споживачам радять звернутися до контакт-центру Товариства для актуалізації контактної інформації – +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.

Чи були збережені пільги після зміни постачальника

Так, зміна постачальника не вплинула на наявні пільги споживача.

Якою буде вартість газу

Усі споживачі отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований» за ціною 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування). Така ціна діятиме щонайменше до 1 травня 2023 року.

З якої дати слід оплачувати рахунки

Розрахунок за газ, спожитий з 1 травня 2022 року, має бути здійснений на рахунки ГК «Нафтогаз України». Оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, мають здійснюватися на рахунки попереднього постачальника.

Що робити з переплатою за спожитий газ

Питання повернення залишків переплат, нарахованих сум пільг і житлових субсидій слід розв’язувати, звернувшись до попереднього постачальника. На жаль, дієвого механізму переведення коштів між компаніями не існує.

Водночас, споживачам, які станом на 1 травня 2022 року мали переплати, потрібно здійснити такі дії:

написати заяву на повернення переплати;

додати копію паспорта (1-6 сторінки), ідентифікаційного номера, квитанції про помилкову оплату, довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);

надіслати пакет документів на адресу для листування попереднього постачальника.

Що робити, якщо попередній постачальник продовжує надсилати рахунки

Споживачі отримуватимуть два окремі платіжні рахунки.

Перший – від ГК «Нафтогаз України» за спожитий газ.

Другий – від місцевих операторів газорозподільних мереж (операторів ГРМ) за його транспортування.

Водночас громадян просять інформувати про зловживання з боку попередніх газопостачальних компаній. Наприклад, якщо вони продовжують надсилати рахунки чи вимоги оплатити послуги споживання газу, починаючи з 1 травня 2022 року.

Про такі випадки ГК «Нафтогаз України» просить повідомляти листом на client@gas.ua.

Чи зберігся мій номер особового рахунку

Ні, оскільки компанії використовують різні інформаційні системи. Дізнатися номер особового рахунку можна такими способами:

на сайті www.gas.ua на сторінці «Дізнатись номер рахунку»;

у чатботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

на квитанції, яку доставить Укрпошта;

у контакт-центрі Товариства +38 066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 300 2 888.

Як оплатити послуги спожитого газу

Пропонують кілька зручних способів оплати рахунку:

онлайн в особистому кабінеті споживача на my.gas.ua;

у чатботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Особисто:

через платіжні термінали самообслуговування;

у відділеннях банку, Укрпошти або «Нової пошти».

Усі споживачі можуть отримати додаткову інформацію та консультації, звернувшись на електронну скриньку client@gas.ua або до контакт-центру Товариства «Нафтогаз України»:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.