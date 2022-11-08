До відділення поліції у м. Бучач звернувся мешканць Монастириська. Чоловік купував через мережу Інтернет мобільний телефон й втратив кошти.

За словами заявника, на одному із сайтів він знайшов допис про продаж бажаного смартфона, та основною умовою була передоплата. Краянин без роздумів переказав обумовлену суму – 21800 гривень. Однак згодом збагнув, що його ошукали. Телефон афериста був вимкнений, а допис видалений.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним: