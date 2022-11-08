До відділення поліції у м. Бучач звернувся мешканць Монастириська. Чоловік купував через мережу Інтернет мобільний телефон й втратив кошти.
За словами заявника, на одному із сайтів він знайшов допис про продаж бажаного смартфона, та основною умовою була передоплата. Краянин без роздумів переказав обумовлену суму – 21800 гривень. Однак згодом збагнув, що його ошукали. Телефон афериста був вимкнений, а допис видалений.
Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Поліцейські розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:
- завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;
- нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;
- не розголошуйте дані картки. Насамперед це стосується номера, терміну дії, CVC2/CVV2. А ще краще — зробіть віртуальну картку: таку послугу надають практично всі банки;
- зберігайте всі документи, надані продавцем (фіскальні чеки, гарантійні талони, транспортні накладні), а також електронне листування. У разі виникнення непорозумінь вони стануть вашим підтвердженням здійснення покупки;
- читайте відгуки про товар і продавця. Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.