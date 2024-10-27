У Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини розпочався новий сезон

20 жовтня відбулися по два поєдинки у Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини сезону-2024/25. Загалом у лігах змагаються 16 футбольних команд.

Ліга чемпіонів.

Група «А». ФК «Гайворонка» – «Шлях» (Шляхтинці) – 1:3 (1:3). Голи: Михайло Кладочний (44) – Дмитро Гром’як (9), Володимир Льошка (20, 24).

Група «Б». «Вікторія» (В. Бірки) – ФК «Плотича» – 2:2 (0:0). Голи: Віталій Паперовський (59, з пен.), Назар Томків (82) – Олександр Грінько (63, 69).

Ліга Тернопільщини.

Група «Б». «Фаворит» (Забойки) – ФК «Озеряни» – 0:2 (0:1). Голи: Арсен Думанюк (23, з пен.), Сергій Лоїк (59).

Група «В». «Спиртовик» (Мишковичі) – «ЦРСФВ» (Теребовля) – 4:2 (3:0). Голи: Сергій Оринич (2), Андрій Лагіш (19), Тарас Дільний (38), Олександр Околович (74) – Ярослав Завальний (79), Андрій Санько (81, з пен.).

Загалом у новому сезоні-2024/25 рр. сім команд беруть участь у Лізі чемпіонів Тернопільської області та дев’ять колективів боротимуться за перемогу в Лізі Тернопільщини. Це стало відомо під час наради за участю представників команд, яка відбулася 16 жовтня під керівництвом заступника голови Асоціації футболу Тернопільщини Дмитра Андрієшина.

Під час наради відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону 2024/2025. Команди в групах у 2024 році змагатимуться в два кола, після чого по чотири кращі колективи гратимуть уже в 2025 році у півфіналах.

Результати жеребкування.

Ліга чемпіонів Тернопільщини. Група «А»: «Шлях» (Шляхтинці), ФК «Гайворонка», «Поділля-2» (Васильківці). Група «Б»: «Вікторія» (Великі Бірки), ФК «Присівці», «Агроюніт-Захід» (Обич/Залісці, Шумська ОТГ), ФК «Плотича».

Ліга Тернопільщини. Група «А»: «Динамо» (Красівка), ФК «Цвітова», «Серет» (Петрики). Група «Б»: «Фаворит» (Забойки), «Фенікс» (Біла), ФК «Озеряни». Група «В»: ФК «Біла», «ЦРСФВ» (Теребовля), «Спиртовик» (Мишковичі).