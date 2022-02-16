12-13 лютого на комплексі лижних трамплінів у Кременці відбувся Відкритий чемпіонат Тернопільської області зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства, присвячений пам’яті заслуженого тренера України Олега Бережанського. Організаторами змагань виступили управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Кременецької міської ради, осередок НОК України в Тернопільській області, Тернопільська обласна федерація лижного спорту, Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів спорту.

12 лютого розпочалися змагання зі стрибків на лижах з трампліна, де спортсмени змагалися у вікових групах 2006-2007 р.н., 2008-2009 р.н., 2010-2011 р.н. та 2012 р.н. і молодші.

Серед юнаків 2006-2007 р.н. (трамплін К-40 м) трійку лідерів склали учні ОДЮСШ із зимових видів спорту: 1 місце виборов Ілля Чеболда, 2 місце – Владислав Дворецький, 3 місце – Гетьман Богдан.

У віковій групі юнаків 2008-2009 р.н. (трамплін К-40 м) також лідерами були учні школи: 1 місце – у Дениса Пилипчука, 2 місце – Сергія Вілівчука, 3 місце – Данила Рудака. Серед дівчат 1 місце – у представниці ТО ШВСМ Каріни Козлової, 2 місце зайняла спортсменка з смт Верховина Йордана Гаврилюк.

Серед юнаків 2010-2011 р.н. (трамплін К-30 м) чемпіонами та призерами стали також учні ТОДЮСШ із зимових видів спорту. Абсолютно однаковий результат показали два спортсмени – Ігор Стрільчук та Арсен Гетьман, 2 місце зайняв Станіслав Євдокімов, 3 місце – Олександр Струмінський. Серед дівчат також призові місця в учнів школи: 1 місце виборола Олена Цибульська, 2 місце – Анастасія Щирба.

Серед наймолодших літаючих лижників (трамплін К-15 м) перемогу здобув учень ОДЮСШ із зимових видів спорту Олексій Струмінський, 2 місце зайняв спортсмен з смт Верховина Іван Потяк і 3 місце також в учня школи Євгена Романіна. Серед дівчат 1 місце посіла Ангеліна Федорчук.

13 лютого перед початком змагань спортсмени та тренери вшанували пам’ять Олега Петровича Бережанського покладанням квітів його на могилі. Після того, з гарною сонячною погодою розпочали змагання лижною гонкою під час якої учні ОДЮСШ із зимових видів спорту зайняли всі призові місця.

Серед юнаків 2006-2007 р.н. (лижна гонка 5 км) 1 місце здобув Владислав Дворецький, 2 місце Ілля Чеболда, 3 місце Богдан Гетьман.

У віковій групі 2008-2009 р.н. (лижна гонка 3 км) чемпіоном став Денис Пилипчук, 2 місце зайняв Данило Рудак, 3 місце Сергій Вілівчук.

У юнаків 2010-2011 р.н. (лижна гонка 2 км) 1 місце виборов Олександр Струмінський, 2 місце – Станіслав Євдокімов, 3 місце – Арсен Гетьман. Серед дівчат 1 місце у Олени Цибульської, 2 місце у Анастасії Щирби.

Серед юнаків вікової групи 2012 р.н. і молодші (лижна гонка 1 км) чемпіоном став Олексій Струмінський, 2 місце у Євгена Романіна, 3 місце здобув Костянтин Фендич. Серед дівчат 1 місце у Ангеліни Федорчук.

Чемпіони та призери змагань були нагороджені медалями, кубками, грамотами, солодкими подарунками та подарунками від НОК України.

Довідка

Олег Бережанський народився 26 листопада 1944 року в с. Петриків Тернопільського району. Закінчив Кременецький педагогічний інститут у 1968 році. Заслужений тренер України з лижного двоборства з 2002 року. Тривалий час був головним тренером збірної команди України з лижного двоборства. Підготував більше 15 майстрів спорту України. Серед його вихованців й учасники Зимових Олімпійських Ігор. Помер Олег Бережанський 20 грудня 2020 року.