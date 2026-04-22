У Кременці помер викладач академії Юрій Цимбалюк

Життя, присвячене освіті

Юрій Цимбалюк народився 26 листопада 1963 року в селі Старий Вишнівець на Збаражчині. У 1990 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут.

Понад 30 років його життя були пов’язані з Кременецькою академією. З 1991 року він працював викладачем, згодом очолював відділ образотворчого мистецтва. Із 2003 року обіймав посади асистента та старшого викладача, ставши одним із провідних фахівців у галузі технологічної освіти.

Він також був співавтором навчальних посібників «Зварювання» та «Лабораторні роботи із зварювання», за якими навчалися майбутні вчителі.

Майстер художнього ковальства

Юрій Григорович поєднував педагогічну діяльність із творчістю. Його ковані вироби були відомі далеко за межами громади.

Роботи майстра експонувалися на регіональних фестивалях «Братина» та «Дзвони Лемківщини», а також на обласній виставці «Скарби тернового поля».

Колеги та студенти згадують його як мудрого наставника, щиру людину та талановитого митця, який умів перетворювати метал на справжні витвори мистецтва.

Світла пам’ять

Колектив академії та жителі краю висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Юрія Цимбалюка.

Світла пам’ять про нього житиме у спогадах учнів, колег і в його творчій спадщині.