На Бережанщині відійшла у вічність лікарка Надія Довга

Життя, присвячене медицині

Надія Довга багато років працювала у поліклініці, де зарекомендувала себе як висококваліфікована лікарка та віддана своїй справі людина.

Її пам’ятають як уважну до пацієнтів, щиру і доброзичливу, завжди готову підтримати словом і допомогти.

Світла пам’ять

Надія Ярославівна була мамою лікаря-дерматолога поліклінічного відділу КНП «Бережанська ЦМЛ» Віталія Довгого.

Колеги та знайомі висловлюють щирі співчуття родині та близьким, розділяючи біль важкої втрати.

Світла пам’ять про Надію Ярославівну назавжди залишиться у серцях тих, хто її знав і поважав.