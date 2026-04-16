На Бережанщині відійшла у вічність лікарка Надія Довга

Надія Довга багато років працювала у поліклініці, де зарекомендувала себе як висококваліфікована лікарка та віддана своїй справі людина.
Її пам’ятають як уважну до пацієнтів, щиру і доброзичливу, завжди готову підтримати словом і допомогти.
Надія Ярославівна була мамою лікаря-дерматолога поліклінічного відділу КНП «Бережанська ЦМЛ» Віталія Довгого.
Колеги та знайомі висловлюють щирі співчуття родині та близьким, розділяючи біль важкої втрати.
Світла пам’ять про Надію Ярославівну назавжди залишиться у серцях тих, хто її знав і поважав.