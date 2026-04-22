У Тернополі Audi врізалася в дерево: двоє постраждалих у лікарні

Водій не впорався з керуванням

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi A4 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики.

Двоє людей госпіталізовані

У результаті аварії травми отримали водій та пасажир.

Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до нейрохірургічного відділення.

Пасажира, жителя Тернополя 1988 року народження, доставили до реанімації.

У кермувальника відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. За фактом аварії триває перевірка.