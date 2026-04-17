У Бучачі запровадили карантин через сказ у собаки

Як виявили захворювання

Про небезпечний випадок повідомила мешканка міста. Вона звернулася після того, як у її собаки погіршився стан здоров’я після перебування поза домом.

Згодом лабораторні дослідження Держпродспоживслужби підтвердили у тварини сказ.

Які заходи вже вживають

У місті розпочали комплекс протиепізоотичних заходів. Фахівці ветеринарної медицини:

проводять подвірні обходи

вакцинують тварин

інформують жителів про профілактику

Особи, які контактували з інфікованою твариною, зокрема власниця та ветеринари, проходять курс антирабічних щеплень.

Небезпека для людей

У міській раді наголошують, що сказ є смертельно небезпечним захворюванням. Зараження може статися через укуси, подряпини або контакт зі слиною хворої тварини.

У разі несвоєчасного звернення до лікарів хвороба у людини практично завжди має летальні наслідки.

Що варто пам’ятати

Мешканців закликають: