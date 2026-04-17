У Бучачі запровадили карантин через сказ у собаки

У Бучачі запровадили карантинні обмеження після підтвердженого випадку сказу у домашньої собаки. Відповідне рішення ухвалила місцева надзвичайна протиепізоотична комісія.

17.04.2026

Яровий Роман

Життя, Новини

Як виявили захворювання

Про небезпечний випадок повідомила мешканка міста. Вона звернулася після того, як у її собаки погіршився стан здоров’я після перебування поза домом.

Згодом лабораторні дослідження Держпродспоживслужби підтвердили у тварини сказ.

Які заходи вже вживають

У місті розпочали комплекс протиепізоотичних заходів. Фахівці ветеринарної медицини:

  • проводять подвірні обходи
  • вакцинують тварин
  • інформують жителів про профілактику

Особи, які контактували з інфікованою твариною, зокрема власниця та ветеринари, проходять курс антирабічних щеплень.

Небезпека для людей

У міській раді наголошують, що сказ є смертельно небезпечним захворюванням. Зараження може статися через укуси, подряпини або контакт зі слиною хворої тварини.

У разі несвоєчасного звернення до лікарів хвороба у людини практично завжди має летальні наслідки.

Що варто пам’ятати

Мешканців закликають:

  • регулярно вакцинувати домашніх тварин
  • уникати контакту з безпритульними та дикими тваринами
  • у разі укусу негайно звертатися за медичною допомогою

Джерело: Бучацька міська рада - територіальна громада

Теги: Бучач, сказ, карантин

