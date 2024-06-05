У Кременці погасили рідкісну поштову марку, присвячену матері Степана Бандери

У Кременецькому краєзнавчому музеї відбулося спецпогашення унікальних поштової марки та конверта, присвячених матері Провідника ОУН Степана Бандери Мирославі Глодзінській-Бандері.

У рамках Року родини Степана Бандери за проєктом «Власна марка» Укрпошти на Тернопільщині запланували видати й презентувати 12 марок, конвертів і пам’ятних значків, присвячених родині Провідника ОУН. Світ уже побачив марки з посвятою Степану Бандері, його братам Василеві й Богдану, а також сестрі Володимирі.

Серія також стане унікальною добіркою пам’ятників Степану Бандері, встановлених у різні роки на Тернопільщині.

До слова, 2024 рік на Тернопільщині, згідно з рішенням сесії обласної ради, оголошений Роком родини Степана Бандери.

Спільно з учнями третіх і четвертих класів Великомлинівецької початкової школи їх здійснили керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк, міський голова Кременця Андрій Cмаглюк, директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук, представник АТ «Укрпошта», заступник голови обласної спілки філателістів Василь Дідух.

«На травень припадають День Матері й День Героїв. Саме тому п’ятою з 12 поштових марок серії, присвяченої родині Бандер, згадуємо матір провідника українських націоналістів Степана Бандери, дружину капелана УГА о. Андрія Бандери, Мирославу Глодзінську-Бандеру. У серпні відзначатимемо 137-річчю від дня її народження, – зауважив Олег Сиротюк. – Мирослава зростала у великій українській патріотичній родині. Мала трьох братів й чотирьох сестер. Здобула гімназійну освіту, вчителювала, добре грала на фортепіано, була учасницею руху українства за відродження й відбудову української держави. У 19 років вийшла заміж за отця Андрія Бандеру, народила йому чотирьох синів і чотирьох доньок. Восени 1919-го, дорогою з Ягільниці до Старого Угринова, захворіла, а 22 квітня 1921-го, потішившись лише кілька днів новонародженою донечкою Мирославою, – померла. Їй було тільки 34 роки. Через сім днів не стало й немовляти. Так вони й спочивають поруч на кладовищі Старого Угринова.

Світлина надгробка з тієї могили є на спеціально випущеному поштовому конверті. Напис на ньому свідчить, що тут поховані й батьки Мирослави, а також о. Андрій Банедра, хоча досі невідомо, де його тіло. У колажі також використані фото хати, в якій народився Степан Бандера, і родини Бандер.

На поштовій марці – єдина прижиттєва світлина Мирослави Глодзінської-Бандери. Нині її зберігають в архівах Історико-меморіального музею Степана Бандери. Ця ж світлина розміщена й на пам’ятному значкові.

Родина Бандер – своєрідний символ цієї могутньої української родини, яка робить все для наближення перемоги. Вшановуючи її, вшановуємо родини усіх Героїв, які захищали незалежність України у різні часи й продовжують надійно та мужньо захищати зараз. Слава Героям!».

Діана ДОМАНІНА