У храмі на Тернопільщині владика освятив новий престол

20 листопада 2022 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Підгаєцьке благочиння та освятив престол одного із храмів.

На запрошення протоієрея Івана Федіва Високопреосвященнійший владика прибув у храм Різдва Пресвятої Богородиці на хуторі Марцелівка села Галич Підгаєцького благочиння. Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили Підгаєцький благочинний протоієрей Петро Федів, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич і запрошене духовенство.

Архіпастир нагородив найактивніших парафіян благословенними грамотами, а Марії Зіновіївні Мерені вручив орден святої рівноапостольної княгині Ольги.