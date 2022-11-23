23.11.2022 18:22

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У храмі на Тернопільщині владика освятив новий престол

23.11.2022

Ірина Нова

63

Тернопільщина, Новини, Події, Духовне

Поширити:

20 листопада 2022 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Підгаєцьке благочиння та освятив престол одного із храмів.

На запрошення протоієрея Івана Федіва Високопреосвященнійший владика прибув у храм Різдва Пресвятої Богородиці на хуторі Марцелівка села Галич Підгаєцького благочиння. Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили Підгаєцький благочинний протоієрей Петро Федів, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич і запрошене духовенство.

Архіпастир нагородив найактивніших парафіян благословенними грамотами, а Марії Зіновіївні Мерені вручив орден святої рівноапостольної княгині Ольги.

 

 

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, Духовне, події, Тернопільська єпархія ПЦУ

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах