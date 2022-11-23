У храмі на Тернопільщині владика освятив новий престол

На запрошення протоієрея Івана Федіва Високопреосвященнійший владика прибув у храм Різдва Пресвятої Богородиці на хуторі Марцелівка села Галич Підгаєцького благочиння. Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну літургію.
Його Високопреосвященству співслужили Підгаєцький благочинний протоієрей Петро Федів, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич і запрошене духовенство.
Архіпастир нагородив найактивніших парафіян благословенними грамотами, а Марії Зіновіївні Мерені вручив орден святої рівноапостольної княгині Ольги.