У грудні астрологи прогнозують сім магнітних бур різної інтенсивності

Упродовж грудня метеозалежних чекає ще те випробування. За місяць астрологи прогнозують сім бур різної інтенсивності.

1 грудня – магнітна буря середньої інтенсивності. Вона може викликати головний біль і стрибки тиску.

2–3 грудня – прогнозують незначні магнітні коливання. Більшість людей не помітить їх впливу.

6−7 грудня – магнітна буря середньої сили. У ці дні може боліти голова, змінюватиметься тиск, з’являтися відчуття слабкості, будуть проблеми зі сном.

11–12 грудня – сильна магнітна буря. Цього дня треба бути особливо обачними людям з серцево-судинними та іншими хронічними хворобами.

15–17 грудня – магнітна буря сильної інтенсивності. Магнітні коливання відчують на собі практично всі, навіть здорові люди. Фахівці радять у ці дні уникати серйозних фізичних навантажень.

20 грудня – незначні магнітні коливання. Може виникати безпричинна депресія.

29–31 грудня – слабка магнітна буря, яка може викликати порушення сну, перепади тиску.

Як стверджують фахівці, кожен організм по-різному відчуває зміну магнітного поля, у когось нездужання триває кілька годин, а комусь погано кілька днів до і після магнітної бурі. Коли напруженість магнітного поля повертається до нормального значення, самопочуття покращується.

Якщо магнітні бурі мають сильний вплив на твоє самопочуття, то варто заздалегідь до них готуватися. Треба не забувати про водний баланс, віддавати перевагу легким прийомам їжі: без жирної та шкідливої.

Краще не вживати алкогольних та енергетичних напоїв, які змінюють звичні цикли організму. Ще треба більше гуляти на свіжому повітрі та дотримуватися режиму сну.