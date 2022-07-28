Офіційна благодійна діяльність допоможе залучати великих меценатів з бізнесу та бути ще більш прозорими у роботі, кажуть активісти.

Молодіжний конгрес Зборівської громади створив та зареєстрував власний Благодійний фонд «Сила дії молоді», до нього увійшли члени молодіжної ради та молоді підприємці громади.

Про це повідомляють на порталі «Децентралізація».

Офіційно зареєструвати свою благодійну діяльність у Молодіжному конгресі вирішили через місяць після початку війни і активної волонтерської роботи. До складу засновників фонду увійшли повнолітні члени Молодіжного конгресу та молоді підприємці громади, які працювали на базі волонтерського штабу конгресу Зборова.

Мабуть, ми зрозуміли наскільки важлива наша діяльність зараз. Ми стали координаторами волонтерського руху у громаді. Лише на нашому каналі понад 2500 людей, які щодня нас читають. Це великий показник для невеликого міста. Офіційна благодійна діяльність допоможе нам залучати великих меценатів з бізнесу та бути ще більш прозорими у своїй роботі, – коментує президентка Молодіжного конгресу Зборівської громади Леся Голояд.

Довірили понад мільйон гривень

У перший день війни Молодіжний конгрес Зборівської міської ради відкрив оперативний Штаб молоді на базі Молодіжного медіацентру DRUZI. Напрямки роботи стосувались збору речей та продуктів для військових та для осіб, які приїхали у місто Зборів з інших куточків країни у пошуках безпеки. Волонтери сортували продукти, засоби гігієни, одяг та плели маскувальні сітки. До молодіжної ради долучились школярі, педагоги та жителі міста.

Коли потреби військових стали серйознішими та стосувались амуніції – молодіжна рада відкрила рахунок на одного із членів.

На сьогодні лише у гривнях Молодіжний конгрес зібрав більше 1 млн грн. Здебільшого за ці кошти купують прилади нічного бачення, військове взуття, плитоноски, тактичні рукавиці, джгути-турнікети та аптечки. Завдяки злагодженій роботі команди молодіжної ради ними налагоджено базу перевізників з інших країн, адже більшість військових речей команда замовляє саме там.

Кошти збирали за допомогою піару роботи штабу у соціальних мережах. Поширенням новин та рахунків займались і члени молодіжної ради, і місцеві жителі. У цьому питанні молодь отримала неабияку довіру від жителі громади, які перебувають за кордоном. Щотижня вони перераховують кошти з Америки та країн Європи, де живуть або ж працюють.

Для нас було приємною несподіванкою, що люди активно долучились до нас і людськими ресурсами, і матеріальними. Жителі нашого міста допомагають нам з продуктами, додатковим транспортом, контактами, виготовленням готової продукції та енергетичних батончиків, — розповідає заступниця президентки Молодіжного конгресу Вікторія Романів.

Поїздки на передову та молодіжні ініціативи

З 24 лютого Молодіжний конгрес вже 7 разів їздив власним транспортом на передові позиції Миколаївщини, Харківщини, Сумщини. Планують робити це й надалі.

За час повномасштабного вторгнення у раді встигли реалізувати і молодіжні ініціативи. Так молодіжка розробила триденну програму навчання для школярів віком 10-14 років, де їх навчили писати проєкти і реалізовувати їх. Участь взяло 22 школярів з громади, проєкти, які перемогли на пітчингу буде реалізовано дітьми спільно з конгресом.

Нещодавно Молодіжний конгрес розпочав реалізацію ініціативи «7 сіток – 7 фільмів», в рамках якої місцева молодь збирається для плетіння маскувальних сіток для наших захисників. У перервах молодь переглядає патріотичні фільми та планує свою діяльність.

Осередок волонтерського руху

У 2021 році Молодіжний конгрес Зборівської громади із своїм проєктом «Збільшення соціальної відповідальності молоді у Зборівській громаді» став переможцем в конкурсі від Програми «U-LEAD з Європою». Проєкт стосувався навчання та створення ініціативних груп волонтерів серед молоді громади.

У громаді було створено 5 ініціативних команд волонтерів, які розпочали працювати з різними категоріями населення – дітьми, пенсіонерами, медиками, мешканцями та малозабезпеченими сім’ями. Одна із ініціативних груп волонтерів розпочала акцію збору продуктів та речей для одиноких пенсіонерів.

Ініціативні групи напрацювали проєкт програми «Розвитку волонтерської діяльності серед молоді Зборівської громади на 2021-2024 роки». На сесії Зборівської міської ради затвердили цю програму та передбачили кошти в сумі 200 тис грн. на її втілення.

Як зазначають зборівські активісти, Благодійний Фонд планує працювати і після перемоги, охоплюючи багато сфер, зокрема і роботу з дітьми, людьми похилого віку, організацію благодійних заходів та акцій. Ці всі заходи Молодіжний конгрес робив і до того.