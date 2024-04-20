У громаді на Тернопільщині дітям героїв подарували велосипеди

Діти – це наше світле майбутнє, наше золоте сьогодення, сенс життя, заради якого стоять на фронті наші незламні воїни. Тож сьогодні, у такий непростий час, маємо докладати максимум зусиль, щоб зберегти у серцях малечі віру в добро, мир і світле завтра України.

У Великогаївській громаді підтримують родини військових, які поклали на фронті найцінніше – життя. Нещодавно в ОТГ вдалося зробити ще одну добру справу, навіть більше – здійснити дитячі мрії. Згідно з Програмою соціального захисту і підтримки дітей-сиріт, для діток, чиї батьки загинули на війні або перебувають в полоні, за кошти з місцевого бюджету придбали велосипеди.

Двоколісні подарунки маленьким жителям громади вручили Олег Кохман, Галина Кравчинюк та Оксана Дерев’яна.

Емоції діток – безцінні. Відрадно було дивитися, як вони відразу ж спробували кататися на двоколісних обновках та знайомилися з функціями.

З нетерпінням чекав на новий велосипед Богданчик Дерлиця з Баворова. Про такий подарунок мріяв давно. Тепер хлопчик з нетерпінням чекає повернення тата, і того моменту, коли вони разом будуть кататися вулицями рідного села.

Їздити на велосипеді Таню Шилівську із Дичкова навчив тато.

– Не раз ми з ним каталися разом, – згадує дівчинка та впевнено крутить педалі нового транспорту.

Загалом придбали сім велосипедів для діток, які проживають на території громади.

Зауважимо, що велосипеди підбирали відповідно віку та особистих побажань малечі.

«Ніщо не замінить людського життя, та кожна добра справа в змозі подарувати моменти щастя. Нехай у всіх дітей буде мирне та спокійне дитинство!» – сказав голова громади.

Все буде Україна!