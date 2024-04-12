На Тернопільщині меценати допомагають хворим дітям

На Тернопіллі діє благодійна програма «Зірка мецената». Автор ідеї Сергій Бачинський об’єднав місцевих благодійників та небайдужих вихідців з нашого краю, людей доброї волі, які навіть у час війни допомагають дітям з важкими недугами. Головною метою «Зірки мецената» є допомога важкохворим дітям, насамперед з онкологічними недугами та з вадами серця. Від початку задуму цього благодійного проєкту допомога є адресною – конкретній дитині для лікування чи реабілітації.

Поштовхом до благодійної діяльності стала особиста трагедія у сім’ї Сергія Бачинського. Коли у 2011 році в нього народився важкохворий син і почалися довгі роки боротьби за життя і здоров’я хлопчика, з’явилося розуміння, як важливо вчасно допомогти, простягнути руку тим, хто сподівається на диво. Адже на лікування важкохворих дітей потрібні величезні кошти.

На жаль, Адамчика, не стало. Та попри власний біль Сергій Бачинський продовжує проєкт. Невтомно шукає благодійників, які готові посприяти коштами, поділитися теплом і милосердям, аби допомогти повернути здоров’я чи зберегти життя малюкам.

Серед тих, хто долучається до порятунку важкохворих малят у програмі «Віримо. Надіємось. Любимо… (Діти)»: ПАП «Фортуна» (керівник Ольга Фрич), ПСГП ім. Шевченка (Микола Богатюк), ПАП «Нічлава» (Володимир Заліщук), ПАП «Обрій» (Степан Данилишин), СГ ТОВ «Ласковецький бровар» (Іван Грошко), ПАП «Нива» (Михайло Кошеля), ФС «Госа» (Ярослав Яворський).

Сергій Бачинський каже, що в рамках цієї програми вдалося зібрати меценатські кошти, які були розподілені між родинами, де є важкохворі діти, а також частково передані на потреби Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики цього закладу рятують життя та повертають здоров’я і місцевим малятам, і маленьким пацієнтам з числа внутрішньо переміщених осіб.

«Від щирого серця дякую усім, хто в такий непростий час простягає руку допомоги іншим. Це особливо зворушливо, адже йдеться про хворих діток, на лікування чи реабілітацію яких потрібні чималі кошти, а батьки часто не в змозі їх зібрати», – каже Сергій Бачинський.