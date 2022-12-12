У додатку “e-Тернопіль” з’явилась функція, яка спростить життя багатьом жителям міста

Тобто, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.

Тобто, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.

Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.

Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.