12.12.2022 21:45

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У додатку “e-Тернопіль” з’явилась функція, яка спростить життя багатьом жителям міста

12.12.2022

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

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У додатку “e-Тернопіль” реалізовано новий функціонал – інтерактивну мапу “Де світло❓“, яка у режимі реального часу показує, де світло є/де немає.

 

У Тернопільській міській раді повідомляють, що у мапі “Де світло” наразі два функціонали:
  • дані з міських мереж;
  • дані від споживачів.
Тобто, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.
Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.
Щоб користуватися картою, додаток необхідно оновити на AppStore чи у PlayMarket. А для того, хто ще немає додатку, його можна завантажити на будь-який смартфон на операційній системі Android та на iOS.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: події, новини Тернопіль, вимкнення електроенергії, e-Тернопіль

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