У додатку “e-Тернопіль” з’явилась функція, яка спростить життя багатьом жителям міста

У додатку “e-Тернопіль” реалізовано новий функціонал – інтерактивну мапу “Де світло“, яка у режимі реального часу показує, де світло є/де немає.
У Тернопільській міській раді повідомляють, що у мапі “Де світло” наразі два функціонали:
- дані з міських мереж;
- дані від споживачів.
Тобто, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.
Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.
Щоб користуватися картою, додаток необхідно оновити на AppStore чи у PlayMarket. А для того, хто ще немає додатку, його можна завантажити на будь-який смартфон на операційній системі Android та на iOS.