У День художника у Бережанах відбулася виставка “Архітектура в акварелі”

У День художника у Бережанах відбулася мистецька подія, яка привернула увагу як юних, так і дорослих поціновувачів живопису.

У приміщенні Державного історико-архітектурного заповідника відбулася персональна виставка Михайла Нетрибяка – архітектора та викладача Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

На експозиції під назвою “Архітектура в акварелі” Михайло Миколайович Нетрибяк автор майстерно поєднав архітектурну точність з ніжністю та прозорістю акварельної техніки.

Окрім виставки, Михайло Нетрибяк провів захоплюючий майстер-клас з акварельного живопису для учнів Бережанської державної художньої школи. Це дало можливість молодим талантам не лише побачити роботи майстра, але й отримати цінні творчі поради безпосередньо від автора.

Виставка “Архітектура в акварелі” Михайла Нетрибяка поєднала в собі елементи виставки, майстер-класу та профорієнтаційної роботи. Вона не лише продемонструвала високий рівень майстерності викладача ТНПУ, але й надихнула молоде покоління художників на творчі пошуки та розвиток власного таланту.