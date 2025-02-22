У Бучачі відбувся турнір з міні-футболу

15 лютого на штучному полі Бучацького ліцею відбувся щорічний 20-й обласний турнір з міні-футболу серед юнаків 2010-2012 р.н., співорганізатором якого є громадський діяч, волонтер, член НСЖУ Роман Білінський.

Цьогоріч футбольні змагання були присвячені пам’яті співзасновника турніру, вчителя фізичної культури та тренера Бучацького ліцею Сергію Курцебі та полеглим воїнам новітньої російсько-української війни. За час його проведення у турнірі приймали участь команди не лише із Бучаччини, чи Тернопільщини, а й інших областей України. Деякі юні учасники турніру, нині грають уже на професійному рівні.

Турнір проходив за круговою системою. У результаті запеклої боротьби, яка тривала на кожному метрі газону, перше місце вибороли гості із Коропецької ОДЮСШ. Наступні місця були у представників Бучаччини, зокрема друге місце посіли футболісти ліцею с. Возилів, третю сходинку – команда ліцею з с. Переволока.

Учасникам футбольних баталій вручили кубок, призи, медалі. Також трьох тренерів команд було нагороджено подяками за розвиток спорту.