Нещодавно у с. Білокриниця владика Дмитро Григорак, ЧСВВ – правлячий архієрей Бучацької єпархії УГКЦ освятив капличку з фігурою Івана Хрестителя над джерелом.

З цієї нагоди єпископ очолив Божественну Літургію у храмі Святої Параскеви П’ятниці у співслужінні пароха о. Василь Кавулича та священників Підгаєцького деканату.

Білокриниця здавна славилася духівниками-патріотами. Адже тут душпастирювали священники, які зазнали переслідувань радянської влади, зокрема Аполінарій Осадца – заарештували органи КВС і заслали у Казахстан, де він помер із дружиною і двома синами, Осип Коровець – засуджений у 1945 р. радянською владою на 10 років тюремного ув’язнення. У липні 1944 р. із сестрою Монікою під загрозою знищення більшовиками виніс із зарваницької церкви образ Розп’яття та ікону Богоматері і доставив їх до митрополичих палат.

І нині священник разом із парафіянами роблять все для того, щоби храм у Білокриниці був одним із кращих на Підгаєччині.