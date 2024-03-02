У березні прогнозують п’ять магнітних бур

Магнітні бурі в березні завдадуть клопоту багатьом із нас, найбільшої потужності вони досягатимуть у другій половині першого місяця весни. До такої сонячної активності потрібно бути готовим заздалегідь. Очікуються вони слабкої, середньої та сильної інтенсивності.

Календар небезпечних дат:

3–4 березня – незначні магнітні коливання, які відчуватимуть метеозалежні. Може зіпсуватися настрій.

10–11 березня – середня геомагнітна буря. Уникайте фізичних і розумових навантажень. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості та головний біль.

15–16 березня – магнітна буря середньої потужності. Слід уникати стресових ситуацій. Можуть загостритися хронічні хвороби.

20–21 березня – сильна магнітна буря. У ці дні можуть бути порушення сну, також варто бути обережними людям з проблемами із серцем та артеріальним тиском.

29–31 березня – сильна магнітна буря. Можливі різкі перепади настрою, головний біль та біль у суглобах, запалення хронічних захворювань.

Отож, магнітні бурі мають сильний вплив на самопочуття, тому потрібно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед – носити із собою засіб проти головного болю, пити багато води та дотримуватися здорового харчування, обмежити вживання алкогольних напоїв.