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У Бережанах переселенка потерпала від чоловіка-тирана

29.03.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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До Бережанського бюро правової допомоги звернулася пані Тетяна, яка є внутрішньо переміщеною особою, з такою проблемою. Вона та її діти зазнали домашнього насильства від чоловіка (батька).

Через схильність до вживання алкоголю та проявів агресії в стані сп’яніння він систематично влаштовував скандали, лаявся у присутності дітей, погрожував насильством, бувало, й бив.

Тетяна неодноразово зверталася до правоохоронних органів за захистом, після чого її чоловіка притягували до адміністративної відповідальності. Але це, на жаль, не дало  результату – чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство.

Це негативно відображалося на фізичному та психічному здоров’ї  жінки та дітей. Вони мусили постійно остерігатися за своє життя та здоров’я, бо не в змозі боротися з кривдником.

Працівник бюро Петро Процик запропонував заявниці  звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. У судовому засіданні з урахуванням всіх фактів і доказів, які були пред’явлені, суд прийняв рішення, яким задовольнив заяву про видачу обмежувального припису відносно кривдника і визначив низку тимчасових обмежень його прав.

Теги: ВПО, переселенці на Тернопільщині, внутрішньо переміщені особи

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