У 2023 з кранів тернополян тектиме “золота вода”

У Тернополі за куб холодної води з 1 січня споживачі платитимуть 44,46 грн, а з 1 липня — аж 51,38 грн. Навіть мер міста, Сергій Надал, не може захистити інтереси жителів обласного центру.

Якщо протягом 2022-го оплата становила 36,7 грн. Зазначимо, що у Тернополі тариф з водопостачання і водовідведення — один з найвищих в Україні. Що входить до його структури? Як пояснили зростання вартості у Водоканалі?

В одному з пунктів, який вказують, як аргумент для підвищення тарифіної ставки, є зростання зарплат працівників. Цікаво, а скільки зараз отримують керівництво та підлеглі цієї установи? Поцікавились «20 хвилин».

Від 1 січня за 1 куб м води платитимемо 44, 46 грн, а з липня ціна підскочить ще майже на 7 грн і вартуватиме 51, 38 грн. Про це дізналися із Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Якщо рік тому родина, яка, скажімо, використовувала 10 кубів за місяць, за воду сплачувала приблизно 360 грн, то від нового року доведеться викласти за той же об’єм вже на сотню більше. Тобто близько 450 грн.

Чому в Тернополі вода дорожча, ніж у сусідів?

Новий тариф вже затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг. Якщо порівнювати вартість надання послуг у Тернополі та інших містах, навіть сусідніх, то у нас тариф — один з найвищих в Україні. То чи в нас із кранів тече не вода, а золото? Про її якість зараз інша розмова.

У Вінниці, скажімо, за куб води з 1 січня платитимуть 37, 29 грн. У сусідній з нами Івано-Франківській області 31, 29 грн, що, зазначимо, майже на 13 грн менше, аніж в Тернополі.

Львівводоканал братиме зі своїх споживачів 29, 12 грн, а в Чернівцях платитимуть по 30, 12 грн за куб. Навіть у столиці тариф нижчий за тернопільський майже на 5 грн і становить 39, 28 грн.

То може у нас й справді з кранів тече золота вода? Бо тоді пояснити простими словами, чому настільки різняться ціни, й справді важко.

Чому зросли тарифи?

До речі, серед чинників, які впливають на зростання вартості за воду, у документі зазначено: збільшення витрат на реагенти, на податки, на оплату кредитної програми «Другий проект розвитку міської інфраструктури».

А в постанові Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг, окрім затвердженого тарифу, зазначено також: «збільшення фонду оплати праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-технічному персоналу».

Це відбувається через те, що структура тарифів на водопостачання і водовідведення складається з супутніх витрат, які постійно змінюються. У структуру тарифів, наприклад, входять: вартість електроенергії, витрати на оплату праці і податки та амортизація обладнання.

До того ж у 2022 році мінімальна зарплата підвищилася з 6,5 тис. грн до 6,7 тис. грн. Подорожчали й інші витрати.

Нагадаємо, що постановою від 29.04.2022 № 502 Уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.

19 серпня 2022 року вступив в дію Закон № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким держава забороняє протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення підвищувати тарифи на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Власне, про ціну на водопостачання та водовідведення тут не йдеться. І на це, до слова, і опирається міський голова Сергій Надал.

” Тарифи були ухвалені без громадського обговорення, — говорить міський голова Тернополя Сергій Надал. — Підвищення тарифів стало можливим тому, що на них не поширюється мораторій, введений на інші комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Національній комісії пояснюють намір підвищити тарифи збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії”.

Вперше на засідання комісії не запрошували ні міських голів, ні представників органів міського самоврядування, зазначив Сергій Надал.

” Якщо говорити про мою позицію, то піднімати будь-які тарифи під час війни, коли в людей не зростає заробітна плата, — є неправильним, — заявив Сергій Надал. — Є вже інформація про підняття тарифів на електрику та газопостачання, а це автоматично призведе до зростання цін на все, зокрема й на продукти харчування. Тобто, в час війни потрібно це робити не за рахунок громадян, а держава має використовувати власні резерви”.

Цинічний аргумент: «зменшення обсягів реалізації»

Через повідомлення про зростання тарифу на воду хвиля обурення прокотилась соцмережами.

“Громадських слухань не було через війну, заборона Кабміну на підвищення тарифів стосується лише тарифів на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води, — написала на власній сторінці у Фейсбук голова одного з ОСББ тернополянка Наталія Дідух. — Тернопільська міська рада і Сергій Надал, ваша функція — відстоювати інтереси громади. Прокоментуєте таке ціноутворення?”

Чому обурюються люди, адже майже всі товари і послуги «підскочили» в ціні»? Як мотивують зростання тарифу у КП «Тернопільводоканал» і за що саме ми платитимемо?

Журналісти надіслали запит керівництву комунального підприємства, де поцікавилась, зокрема, долею обіцяної кілька років тому Станції знезалізнення, а також кредитами, які набрало комунальне підприємство, а платять за ними містяни.

Також запитали про штат працівників і зарплату, зокрема як ремонтників, так і керівництва Водоканалу. Щойно нам надійде відповідь на запит, ми опублікуємо ці дані.