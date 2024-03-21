Три основних критерії вибору дитячої коляски

Поява в сім’ї дитини пов’язана не тільки з радістю її батьків і всіх родичів, але і з безліччю клопоту щодо створення комфортних умов для новонародженого. Заздалегідь знадобиться придбати багато речей, зокрема дитячий одяг та запас підгузків.

При цьому одним із найважливіших завдань буде купити коляску, яка дозволить брати малюка на прогулянку з перших днів його життя. Широкий вибір візочків відомих брендів для новонароджених і старших діток ви знайдете в інтернет-магазині Avtokrisla.com. Ми ж розповімо про основні критерії вибору.

Критерій перший: вік

Існує чимало універсальних моделей колясок, які «ростуть» разом із малюком, проте бажано вибирати транспорт на конкретний вік:

для новонароджених (до 6 місяців);

для дітей віком до 1,5 року;

для дітей від 1,5 року.

Відмінними характеристиками колясок для новонароджених є високі борти та тверде дно в люльці, а також захисний капюшон та надійна колісна база з амортизаторами. Це забезпечує спокійний та безпечний сон малюка під час прогулянки.

Моделі для дітей до півтора року характеризуються можливістю регулювання положень (сидячи, лежачи, напівлежачи) та наявністю ременів-фіксаторів. Коляски для діток від півтора року відрізняються компактністю, невеликою вагою та гарною маневреністю. Вони випускаються в конструкціях, що складаються, та зручні в транспортуванні.

Критерій другий: сезон

За сезоном такий тип дитячого транспорту поділяється на зимовий, літній та всесезонний. Зимові моделі повинні мати високі колеса з протекторним малюнком для хорошої прохідності. Також вони оснащуються непродувною й водовідштовхувальною накидкою для захисту від опадів та холоду.

Літні модифікації характеризуються легкістю, наявністю вентиляційних отворів та можливістю прикріпити москітну сітку. Всесезонні коляски комбінують якості літніх та зимових моделей, при цьому у них універсальна колісна база та змінні компоненти (сітка, капюшон та ін.) для заміни в залежності від пори року.

Критерій третій: конструкція

За конструкцією всі коляски поділяються на такі типи:

люльки для новонароджених;

універсальні (2 в 1, 3 в 1);

прогулянкові;

трансформери;

коляски-тростини.

Кожна з конструкцій має свої особливості та переваги, дізнатися про які ви зможете на сайті Avtokrisla.com.