Трагічні вісті: на фронті загинув старший сержант з Тернопільщини Андрій Логовський

Тернопільщина вкотре втратила мужнього сина, патріота, відважного воїна на триклятій війні. Цього разу трагічні вісті надійшли у Зборівську громаду.

Голова ОТГ Руслан Максимів повідомив, що на фронті загинув старший сержант Андрій Мирославович ЛОГОВСЬКИЙ, 06.12.1994 року народження, житель села Славна..

Відомо, що воїн став на захист держави ще на початку повномасштабного вторгнення – 14 березня 2022 року. До останнього подиху мужньо захищав рідну землю від ворога.

Однак 5 травня 2024 року біля населеного пункту Новопокровське Покровського району, Донецької області обірвалося його молоде життя.

Вічна слава Герою! Співчуття рідним і близьким загиблого воїна.