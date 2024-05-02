Торішні статки та матеріальні здобутки нардепів від Тернопільщини

У минулому номері газети редакція розпочала висвітлення декларацій про доходи за 2023 рік парламентарів від області, сьогодні – продовження. Що відобразили у деклараціях Іван Калаур, Микола Люшняк, Людмила Марченко та Іван Чайківський?

Нардеп і викладач

Іван Калаур задекларував квартиру у Тернополі площею 96 кв. м, яка значиться його власністю й набута у 2013 році. Також серед нерухомості – дві земельних ділянки у Підгородньому площею 5 тисяч квадратних метрів та 5100. Це – власність дочки нардепа, й набута у 2020 році. Серед об’єктів незавершеного будівництва – дачний будинок у Підгородньому, теж дочки.

У сімейства – три легкові автомобілі, два з них – LANCIA, 1992 року випуску, та TOYOTA RAV-4, 2019 року випуску, вартістю 818000 грн (очевидно, придбана із салону, бо купівля – наприкінці цього ж року) є власністю нардепа, а третій – VOLKSWAGEN TIGUAN, 2016 року випуску, вартістю 77251 грн, належить дружині.

Зарплата нардепа становила 808878 грн за основним місцем праці – у парламенті, та 145387 і 70931 грн – за сумісництвом у двох вишах. Окрім того, він отримав дохід від наукової діяльності на суму 46781 грн.

Дружина нардепа заробила за 2023 рік 232364 грн. Іван Калаур тримає готівкою 20 тисяч доларів та 80 тисяч гривень. Його дружина – 130 тисяч гривень. На банківських рахунках у подружжя понад 70 тисяч гривень.

Поляниця – не паляниця, а Буковель. І там Люшняк розбудовує будинковолодіння

Микола Люшняк задекларував декілька житлових будинків. Один з них площею 415.4 кв. м у с. Поляниця на Івано-Франківщині (вказано вартість 74590 грн – це на момент набуття права власності у 2011 році). Будинок належить Миколі Люшняку. Другий на Львівщині площею 76 кв. м – на праві спільної часткової власності належить дружині. Третій – у с. Петриків (поблизу Тернополя) площею 280.4 кв, набутий у 2008 р. – власність дружини. Четвертий у с. Поляниця – площею 708.8 кв. м (величезний «чвурак»!), набутий у 2019 році. Вказано вартість 354669 грн.

А ще задекларовано будинок у Канаді (власність іншої особи) – проживання на час навчання сина нардепа.

І це ще не все. Дружині нардепа належить нежитлове приміщення у смт Дружба Микулинецької громади площею 1684,3 кв. м, набуте у 2021 р. Вартість – 2164888 грн.

Нардеп орендує квартиру у Києві площею аж 90,8 кв. м, за що отримує компенсацію від держави.

Серед об’єктів незавершеного будівництва – житловий будинок площею 591,9 кв. м, який зводиться з 2020 року. Власник – дружина. Як відомо, Пoляниця – село, на території якого розташований найбільший в Україні гірськолижний комплекс «Буковель». Тож зрозуміло, для чого потрібні тут нардепові будинки.

Також у сім’ї є земельна ділянка на Львівщині площею 2500 кв. м на праві спільної часткової власності належить дружині. У Поляниці – кілька земельних ділянок. Земельна ділянка – 865 кв. м, набута у 2019 р., вартістю 33337 грн, власник – Люшняк. 816 кв. м, набута у 2018 р., власність дружини. 200 кв. м, набута у 2018 р., власність Люшняка. 1269 кв. м, набута у 2016 р., власність дружини. 500 кв. м, набута у 2020 р., власність дружини. 569 кв. м, набута у 2020 р., власність дружини.

На Теребовлянщині – земельна ділянка площею 199980 кв. м, власність дружини.

У с. Петриків – земельна ділянка 1120 кв. м, власність дружини. Ще одна у тому ж селі – 658 кв. м., набута у 2020 році, власність дружини.

У с. Вишнівчик Золотниківської громади – дві земельні ділянки, набуті у 2021 р., – 2255 кв. м та 4089 кв. м.

У смт Дружба на Теребовлянщині – земельна ділянка 1179 кв. м, набута у 2021 р., власність дружини.

Під час війни – у травні 2022 р. дружина Люшняка придбала автомобіль AUDI Q7, 2019 року випуску, вартістю 495848 грн. Люшняк орендує авто TOYOTA CAMRY, 2020 року випуску, вартістю 1380000 грн у товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПІЛЬ».

Корпоративні права: дружині належить фермерське господарство «Синевір» (100%), Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕРНОПІЛЬСОРТНАСІННЄОВОЧ (68, 28%).

Люшняку належить торгова марка «GORA».

Зарплата нардепа у парламенті становила 678606 грн, за сумісництвом у виші – 27755 грн. Дружина заробила 310559 грн. Майже 900 тисяч гривень сім’я отримала від здавання майна в оренду та 1450000 грн від відчуження рухомого майна.

Справа нардепки в Антикорупційному суді

Людмила Марченко під криміналом – НАБУ здійснювало досудове розслідування від 23.03.2023 щодо неї та її помічниці за корупційними статтями та хабарництво. Справа нардепки – в Антикорупційному суді. Вона внесла заставу – 53680 грн, здала закордонний та дипломатичний паспорти, на неї покладено ряд процесуальних обов’язків та обмежень.

Між тим, Марченко виконує свої депутатські обов’язки. Що вона задекларувала?

Квартиру у Тернополі, 71 кв. м, набуту у 2016 р., власність чоловіка. Дві земельні ділянки у Великих Гаях – 382 та 883 кв. м, набуті у 2020 р., власність чоловіка. Гараж у Тернополі, набутий у 2014 році, власність чоловіка. Нардепка орендує у Києві квартиру площею 96 кв. м, за яку сплачує держава.

Серед об’єктів незавершеного будівництва – житловий будинок у Великих Гаях, власність чоловіка.

Заробітна плата нардепки, отримана за основним місцем роботи, – 294993 грн. Серед її доходів – аліменти на дитину – 334404 грн. Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (допомога по вагітності та пологах) – 237728 грн. та 13760 грн. Доходи чоловіка не вказано. У реєстрі судових рішень є низка процесуальних документів, які вказують на те, що після того, як нардепка потрапила під кримінал, подружжя ділило між собою майно – про це є затверджена суддею мирова угода.

Людмила Марченко тримає 30 тисяч доларів та 6100 євро готівкою, на банківських рахунках у різних фінансових установах – 285977 та 81957 гривень.

Земельний магнат

Передати детально, чим саме володіє сім’я нардепа, – не вистачить газетної площі. У декларації вказано 120 земельних ділянок, які належать Чайківському, його дружині, дочці та сину. Переважна більшість землі набута у 2022-2023 роках.

Дружині належить житловий будинок площею 38,8 кв. м на Хмельниччині, набутий у 2017 р., та домоволодіння площею 142,5 кв. м., набуте у 2005 р. Також – житловий будинок зі спорудами площею 559,4 кв. м у Великому Ходачкові Підгороднянської територіальної громади, набутий у 2011 році. Половина торгово-готельного комплексу загальною площею 4319.1 кв. м у Бережанах. Дата набуття права – 2017 р.

Дружині належить авто TOYOTA AURIS, 2011 року випуску, вартістю 190780 грн. Івану Чайківському – вантажний автомобіль УАЗ 452, 1977 року випуску.

Дружині належить приватне агропромислове підприємство «Агропродсервіс» (70%), товариства з обмеженою відповідальністю «АПС-БІОГАЗ» (35%), «АПС 1» (70%), «АПС БІО» (35%).

У розділі «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» значиться 30 юридичних осіб, бенефіціарним власником (контролером) яких є дружина. Це, зокрема, Тернопільський м’ясокомбінат, «Екобуд», «Перша Гусина», «Українське м’ясо», «С-М», завод залізобетонних виробів і будівельних конструкцій, «Гарбузівські курчата», «Наша птиця», «Маркет СМ» та інші.

На Чайківського зареєстровано благодійні фонди та торгові марки, наприклад, торгова марка «Студія м’яса».

Заробітна плата нардепа – 649616 грн. Зарплата дружини – 391325 грн. та за іншим місцем праці – 312000 грн. Значні суми дружина отримує від здавання майна в оренду, наприклад, фігурують 570000 грн, 409894 грн. Цікаво, що торік дружина подарувала синові 2500000 грн.

Кошти, позичені третім особам, це доволі значні суми: 7617000 грн, 2178125 грн, 1600000 грн, 3912000 грн. Банківські рахунки відкрито у багатьох фінансових установах – суми різні, але не вражаючі.