Торішні статки та матеріальні здобутки нардепів від Тернопільщини

Що відображено у деклараціях, поданих народними обранцями за 2023 рік? Сьогодні подаємо інформацію про трьох депутатів за алфавітним порядком – Богданця Андрія, Василіва Ігоря та Гевка Володимира. В одному з наступних номерів продовжимо про інших нардепів від Тернопільщини.

Богданець без коліс

Андрій Богданець, член депутатської фракції партії «Слуга народу». Відповідно до поданої декларації, володіє на праві власності земельною ділянкою розміром 6 сотих у Тернополі, набутою у 2017 році. Вартість за останньою грошовою оцінкою 5934 грн.

Має в оренді дві квартири у Києві. Одна загальною площею 86,6 кв. м. Дата набуття права: 04.10.2021. Друга – площею 86 кв. м. Дата набуття права: 10.11.2023.

Андрій Богданець не має ні транспортних засобів, ні цінних паперів. У розділі «Корпоративні права» значиться лише благодійна організація «Благодійний фонд Андрія Богданця «Допоможемо разом».

Він не є кінцевим бенефіціарним власником у жодній юридичній особі.

Заробітна плата нардепа за минулий рік становила 630668 грн. Про дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) вказано дві позиції – на суму 49000 грн. та 2090000 грн.

Грошові кошти готівкою – 55 тис. доларів та 300000 грн. На рахунках у банку має 185149 грн.

За 2023 рік Богданець уклав два правочини. 05.08.2023 набув право власності на транспортний засіб вартістю 500000 грн. 09.11.2023 припинено право власності.

Житла, яким володів би нардеп на праві власності, не вказано. Торік у декларації за 2022 рік Богданець вказував велике будинковолодіння площею 427,7 кв. м у Петрикові, яке належало членам його сім’ї та ще одній особі у співвідношенні п’ятдесят відсотків на п’ятдесят. У декларації за 2023 рік цей будинок уже не значиться.

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Ігор Василів, член депутатської фракції партії «Слуга народу», та його родина мають чимало житла.

Так, у декларації значиться квартира площею 84 кв. м у Києві. Дата набуття права: 06.08.2020, власник – дружина.

Ще одна квартира у столиці, стосовно якої нардеп вказав свій статус тимчасового проживання, площею 77,6 кв. м. Дата набуття права: 09.07.2012, вартість на дату набуття 1512091 грн.

Третя, зазначена у декларації квартира у Києві – власність дружини. Дата набуття права: 06.08.2020. Загальна площа 40,7 кв. м. Вартість не вказується.

Житловий будинок у Байківцях – на праві власності нардепа. Дата набуття права: 07.12.2020. Загальна площа 135,4 кв. м. Земельна ділянка у Байківцях площею 166 кв. м – теж нардепа, набута у 2020 році.

У Підволочиську значиться житловий будинок, який належить колишній дружині нардепа, й там зареєстрований їхній спільний син. Житло теж набуто у 2020 році.

У декларації нардеп вказав квартиру у США як місце проживання сина від першого шлюбу (право власності якогось громадянина США) та кімнату у Польщі як місце тимчасового проживання пасинка (сина від першого шлюбу теперішньої дружини нардепа).

Серед транспортних засобів – три вантажні автомашини, набуті у 2019 році дружиною нардепа. Ігорю Василіву належить на праві власності легковий автомобіль AUDI Q8, 2019 року випуску, вартістю 1370450 грн.

Корпоративні права: дружина володіє 100 відсотків акцій у товаристві з обмеженою відповідальністю «Престиж», 50, 01 відсотків акцій у товаристві з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП ТРЕВЕЛ ЛТД».

Зарплата нардепа становила 639280 грн. Доходи дружини значно суттєвіші. За основним місцем роботи вона отримала 156702 грн. Дохід від підприємницької діяльності – 1598122 грн. Від відчуження майна вона отримала 400000 грн.

Грошові кошти: у готівці Василів має 41500 євро, 16000 доларів. Його дружина – 5670 євро, 3400 доларів, 1400000 гривень. Дружина позичила третім особам 1301071 грн. На банківських рахунках подружжя тримає незначні суми.

Гевко орендує будинок у Смиківцях

Володимир Гевко, член депутатської фракції партії «Слуга народу», задекларував квартиру у Тернополі – 83, 4 кв. м, набуту у 2005 році, вартістю 173591 грн. Житло належить йому на праві власності. Ще одна квартира, 56 кв. м, набута у 2015 році, є власністю дружини. Вказано вартість – 364000 грн.

У 2020 році нардеп набув квартиру (75,5 кв. м) у Тернополі вартістю 1698750 грн.

Гараж у Тернополі площею 21,4 кв. м є власністю нардепа. Гевку також належать два офіси у Тернополі – 33,3 кв. м та 12,4 кв. м.

З 2020 року нардеп орендує квартиру у Києві площею 62, 4 кв. м.

За дружиною значиться нежитлове приміщення – 13,7 кв. м у Тернополі.

У 2021 році нардеп набув земельну ділянку у Тернополі – 44 кв. м. А його дружина у 2022-у набула 1017 кв. м у Петрикові. Зазначено вартість 396000 грн.

Окрім того, родина орендує з березня 2023 року житловий будинок у Смиківцях площею 309,2 кв. м.

На праві власності нардепа два легкові автомобілі – AUDI Q7, 2015 року випуску, вартістю 914000 грн. та Volkswagen, 2012 року випуску, вартістю 100 000 грн. Окрім того, він користується MERCEDES-BENZ моделі ML 250 CDI, 2015 року випуску, який належить родичу нардепа.

Корпоративні права: Товариство з обмеженою відповідальністю НАВЧАЛЬНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ПРОФІ-ЦЕНТР; Лімітед лаябіліті компані «Профі-Центр»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-ЦЕНТР» ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ». На рівні 80-90-100 відсотків акцій наведені юридичні особи належать дружині нардепа.

Заробітна плата Гевка у парламенті становила 733073 грн. За сумісництвом у Західноукраїнському національному університеті – 62500 грн. Нардеп, на відміну від двох згаданих вище депутатів, вказав у декларації відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, – 644160 грн. Також компенсацію оренди житла – 237250 грн.

Дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності – 4910786 грн.

Грошові активи подружжя: готівкою нардеп має 2180000 грн, 115000 доларів, 75000 євро. Дружина тримає у готівці 5230000 грн, 40000 доларів. Є кошти і на банківських рахунках, зокрема дружина має 50006 доларів, 14902 євро, 14424 злотих.