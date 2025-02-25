ТОП – 10 смачних закусок із сала: гості будуть приємно здвовані

Твердження про те, що сало – кулінарний символ України, не має під собою фактичного підгрунття. Але готувати і подавати сало українці вміють як ніде у світі.

Класичний спосіб вживання сала – з сіллю, перцем (червоним або чорним) і часником. Усім цим сало треба натерти. Не варто боятися переборщити: сало саме візьме стільки, скільки треба, повідомляють ”Вікна” .

САЛО ПО-ЗАКАРПАТСЬКИ

Сало порізати сало на шматки 7х15 см. Добре обваляти кожен шматочок в солі і поставити в холод на 4 доби. Зішкрябати всю сіль ножем, повторити процес з новою сіллю і знову витримати 4 доби. Повторити процедуру ще кілька разів. Через три тижні знову видалити всю сіль і натерти шматки сала з усіх боків сумішшю подрібненого часнику, чорного перцю та паприки (1х1х1). Загорнути сало в харчову фольгу і покласти у холодильник. Через добу сало можна споживати. Для любителів гостренького рекомендується до паприки додати 1 ч. ложку гострого червоного перцю.

Купуючи сало, звертайте увагу на шкірку – вона повинна бути жовтувата і без щетини.

САЛО БУТЕРБРОДНЕ З ЧАСНИКОМ ТА ПЕРЦЕМ

Свіже охолоджене, навіть трішки приморожене сало без м’ясного прошарку перекрутити через м’ясорубку, посолити, поперчити на смак, додати кілька подрібнених зубців часнику і добре перемішати. Можна додати мелений мускатний горіх або карі. Перед тим як намастити на хліб, бажано дати постояти хоча б години три. Найкраще смакує з червоним борщем.

Йдучи на ринок по сало, візьміть із собою сірники або зубочистку. Якщо паличка вільно протикає товщу сала – сміливо купуйте.

САЛО З ЧЕРЕМШЕЮ

Свіже сало порізати на невеликі шматки, посолити, поперчити і дати постояти 15-20 хвилин при кімнатній температурі. Зелень кропу, петрушки та черемшу посікти, зубці часнику часник розрізати на кілька частин. Сало, зелень, часник і дрібку меленого перцю змолоти у блендері до консистенції зеленого пюре. Намастити на свіжий хліб або на тости.

Сало може бути від свиноматки і від кабанчика. Перше — смачніше, а от сало кнура може мати не дуже приємний запах навіть після вимочування та термічної обробки.

МИТТЄВА ЗАКУСКА ІЗ САЛА З ОЦТОМ

Свіже охолоджене сало порізати тоненькими скибочками. Кожен шматочок злегка збризнути оцтом, посолити, поперчити і на кожен покласти трішки подрібненого часнику. Найкраще споживати одразу, поки сало не нагрілося і не розм’якло.

У Полтаві є Інститут свинарства. У дворі цього інституту стоїть пам’ятник свиноматці і поросятам.

ШВИДКІСНЕ САЛО

Сало порізати на шматки, натерти кожен сіллю з часником і обсмажити з усіх боків на пательні. Викласти шматки сала в каструлю, залити окропом, щільно закрити кришкою і поставити в холод на 3-4 години. Остигле сало дістати з води, нарізати тоненько. Зберігати в морозилці. Після заморожування сало стає ще смачнішим.

На Чернігівщині живе художник Павло Бредюк, який пише картини на тему сала. Його роботи представлені в чернігівському, київському та хмельницькому музеях, а також у багатьох приватних колекціях.

«КОПЧЕНЕ» САЛО В МУЛЬТИВАРЦІ

1 кг сала порізати на середні шматки та натерти подрібненим часником, залишити на годину. В чаші мультиварки закип’ятити 1 л води, додати туди 100 г солі, 1 ст. ложку цукру, 4 бутони гвоздики, 5 горошин духмяного перцю, 5 лаврових листків. Покласти у киплячу воду 10 одноразових пакетиків чорного чаю, вимкнути мультиварку. Через 5 хв. дістати чай, а в розсіл покласти підготовлене сало. Увімкнути мультиварку в режимі «тушкування» на 1 годину 20 хв. Після сигналу про готовність залишити сало в розсолі ще на 12 годин. Дістати, витерти, покласти в морозилку. Через кілька годин сало готове до споживання.

При нинішньому малорухливому способі життя дієтологи рекомендують вживати 50 грамів сала на день, щоб не погладшати.

САЛО В ЦИБУЛИННІ

Цибулиння з 1 кг цибулі залити 1 літром води і довести до кипіння, всипати 4-5 ложок солі і дати покипіти ще 15 хв. У соляно-цибулевий розчин покласти шматки сала (найкраще підчеревину). Варити 25-30 хв. після закипання. Вимкнути вогонь, дати салу схолонути в розсолі. Холодне сало натерти сумішшю часнику та спецій. Перед подачею охолодити і порізати.

Сало – чудовий природній жовчогінний засіб. Тому лікарі рекомендують їсти більше сала тим, хто має проблеми із жовчним міхуром і взагалі усім, кому за 40.

ЕКСПРЕС-САЛО

Сало порізати скибочками, нещільно скласти в банку. Туди ж покласти товчений часник, насипати солі, чорного та червоного перцю. Залити крутим окропом, накрити кришкою і укутати в грубу тканину чи рушник. Коли повністю схолоне, поставити на годину в морозильну камеру.

Свиняче сало не грубше 4 сантиметрів – явна ознака того, що свиня була молодою. Занадто грубе сало, до того ж з жовтими прошарками, говорить про те, що тварина була стара.

РУЛЕТ ІЗ САЛА

Тонке сало, бажано з м’ясним прошарком, посолити, натерти товченим часником, посипати перцем, меленим або подрібненим лавровим листям. Загорнути в тугенький рулет, зв’язати ниткою або пекарським шпагатом. Помістити рулет в поліетиленовий пакет, випустити повітря, щільно зав’язати. Повторити процедуру тричі – тобто всього знадобиться три пакети. Помістити пакет в каструлю з холодною водою, довести докипіння, накрити кришкою і варити на мінімальному вогні 3 години. Дістати з води, охолодити в пакетах. Коли схолоне, покласти в морозилку на 2-3 години.

Сире сало допомагає розчиняти канцерогени і виводити їх з організму. Тому доцільно щодень вживати невеликі порції сала людям, які знаходяться у групі онкоризику.

САЛО З ГІРЧИЦЕЮ, ЗАПЕЧЕНЕ У ФОЛЬЗІ

Сало (найкраще грубенький бочок) порізати на чималі шматки, кожен обваляти в сухих зернах гірчиці, суміші перців, добре посолити, нашпигувати часником і залишити маринуватися на 3-6 годин. Після цього загорнути кожен у фольгу, поставити у гарячу духовку запікатися на 40-60 хв. Дістати з духовки, охолодити у фользі. Готове сало нарізати скибочками.

Найбільш наближене за смаком та споживчими властивостями до свинячого сало тюленя.

Сало вважається найкращим регулятором алкогольного сп’яніння при застіллях зі спиртним: усього кілька шматочків, спожитих перед святковим обідом, змастять жиром стінки шлунка, що допоможе алкоголю не так швидко потрапляти у кров.