ТМ «Квас «Опілля» підтримала змагання, в ході яких 5 шкіл Тернопільщини отримали спорядження для біатлону

Тернопільська першою серед областей України отримала комплекти для уроків біатлону, які з цього навчального року запровадили для учнів 7-9 класів у 50-ти загальноосвітніх школах 10-ти областей країни. Комплекти президент Федерації біатлону України вручив під час змагань, які допомогла провести торгова марка «Квас Опілля».

Більше трьохсот юних спортсменів на базі в Підгородньому взяли участь у змаганнях з літнього біатлону, що присвячені 50-річчю цього виду спорту на Тернопільщині. Погода видалась дощовою, та «Опілля» допомогло і в організації, і продукцією.

«Компанія нас дуже виручила з проведенням змагань. Учасники з задоволенням смакували продукцію «Опілля». Хто зголоднів, міг підкріпитись печивом і втамувати спрагу водою чи натуральним квасом «Опілля», — розповів представник тернопільського біатлону, віцепрезидент Федерації біатлону України Олександр Починок.

Він із президентом ФБУ та Олімпійською чемпіонкою Оленою Білосюк (Підгрушною) вручали нагороди переможцям. Та головне завдання змагань, каже Починок, — популяризація серед дітей цього виду спорту. Адже біатлон не тільки розвиває фізично, а й вчить поводитись зі зброєю, що зараз дуже актуально. Цій меті слугує і запровадження в школах України уроків біатлону. Закуплені для них Міністерством освіти 5 перших комплектів президент ФБУ Іван Крулько вручив 5-ти школам Тернопілля. Змагання ж організували силами Тернопільської регіональної федерації біатлону і обласного осередку Федерації біатлону України.

«Дуже дякуємо партнеру — компанії «Опілля» — за підтримку змагань. Добре, що є такі керівники підприємств, які дбають про спорт і молодь та допомагають популяризувати біатлон. Це вид спорту, який прямо пов’язаний із національно-патріотичним вихованням української молоді. Тому дякуємо «Опіллю» за розуміння важливості цієї справи і патріотизм», — підкреслив віцепрезидент Федерації біатлону України Олександр Починок.