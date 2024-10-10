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Тернополянин йшов 40 кілометрів горами, щоб зібрати кошти для ЗСУ

10.10.2024

Галина Кіт

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Події, Мандри, Тернопільщина, Новини, Теми

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Тернополянин Володимир Драбчук служив у 42-ій ОМБр, був командиром роти. Після демобілізації почав підготовку до благодійного походу.

Колишній військовослужбовець з Тернополя вирішив помандрувати горами заходу України в амуніції 15 годин з метою зібрати кошти та допомогти нашому українському війську.

Щоб привернути увагу до свого збору, Володимир Драбчук вирушив у Карпати, піднявшись на дві вершини- двотисячники: «Говерлу» і «Петрос». Враженнями від мандрівки та чудовими краєвидами чоловік поділився у соцмережах.

Чоловік стартував з туристичної бази «Заросляк», далі вирушив до озера «Несамовите» на Чорногірський хребет, далі шлях проліг в гори. На своєму маршруті пан Володимир позначив 11 точок, які символізують регіони України, які в окупації або зазнали окупації РФ.

Володимир Драбчук каже, що поставив собі за ціль зібрати 300 тисяч гривень на необхідні речі для бійців 42-ї, 67-ї та 33-ї бригад ЗСУ. Поки що йому вдалося зібрати половину запланованої суми, тому збір триває.

Автор: Галина САВЧУК

Теги: Володимир Драбчук, збір на ЗСУ

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