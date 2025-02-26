Тернополянин – чемпіон Європи з ММА

З 14 по 23 лютого в Белграді, столиці Сербії, відбувся чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

І вже на другій хвилині першого раунду наш спортсмен Богдан Волошин з UMA Academy у вигідній для себе позиції задушливим прийомом в октагоні переміг Тімі Лескінена з Фінляндії. Це був хоча й короткий, але видовищний бій. Супротивник опинився у складній, майже безвихідній для себе ситуації. Цим миттєво скористався наш боєць, зв’язавши фіна ногами.

Як сказав коментатор: «Ми побачили фантастичну роботу українця Богдана Волошина».

Наступного суботнього дня, 22 лютого, з Волошиним мав зустрітися в поєдинку представник сербської команди. Однак з невідомих причин Міковіч не прийшов, навіть не з’явився на зважування. Тому, можна сказати, Богдану пощастило. Автоматично, без зайвих зусиль, Волошин у півфіналі отримав перемогу. «Срібло» вже було в його кишені.

Однак розслаблятися не можна було. Попереду чекав вирішальний фінальний бій за золоту медаль.

У неділю, пізно ввечері, завершальне протистояння відбулося між Богданом Волошиним і бійцем з Німеччини Седатом Деміром. Після перерви у другому раунді цілковитий контроль був на боці українця. Седат пропускав серію потужних ударів від Богдана. Усі спроби Деміра захиститися виявилися безрезультатними. Волошин біля сітки відправив у нокаут суперника і поховав усі шанси на перемогу німецької команди у ваговій категорії 79,4 кг.

Судді віддали очевидну перевагу Богдану Волошину, який підкорив власний Еверест, ставши чемпіоном Європи з ММА.

Вітаємо тернополянина з таким великим досягненням. Адже, виборюючи перемогу, наші спортсмени показують усьому світу силу, міць та ідентичність української нації.