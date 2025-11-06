Тернополянин Богдан Волошин задушливим прийомом переміг суперника на “Битві Хрестоносців”

1 листопада в Луцьку відбувся Всеукраїнський благодійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА “Битва Хрестоносців”.

На Волині пройшло справжнє бійцівське свято, в якому взяли участь не лише аматори і професіонали, а й ветерани війни — наші Герої! Вони втратили нижні кінцівки, захищаючи Україну від російських загарбників. Глядацька зала зустрічала їх гучними оплесками. Пишаємося нашими титанами!

Тернопільську область представляв 22-річний спортсмен з UMA Academy Богдан Волошин, який змагався у напівсередній ваговій категорії 77 кг. Його опонент, черкащанин Роман Черниш, такого ж віку.

Чудова атмосфера і професійна підготовка обох бійців стали окрасою цього турніру. В октагон Богдан з Романом вийшли передостанніми — тринадцятими.

На заключних секундах першого раунду Богдан Волошин задушливим прийомом здобув блискучу перемогу, не залишивши жодного шансу своєму супернику.

Це була видовищна битва тернополянина. Вітаємо Богдана Волошина та його тренера Всеволода Маліченка з черговим визначним досягненнями в ММА. Богдан впевнено крокує, прокладаючи шлях до міжнародної арени. Адже він є спортсменом з чітким відчуттям моменту в сутичці.

Усі виручені кошти з турніру підуть для лікування поранених військових 3-го армійського корпусу та евакуаційному підрозділу “Білі янголи”, які працюють у найгарячіших точках, вивозячи цивільне населення, зокрема дітей, з-під обстрілів.