Тернополяни зможуть оплатити за паркування за допомогою QR-коду

Ще один спосіб для сплати за паркування авто запрацював у Тернополі, повідомляють у міськраді. Тепер це можна зробити за допомогою QR-коду. Такий варіант буде зручним для гостей міста, а також для місцевих жителів.

Для сплати через QR-код необхідно:

1. Відсканувати QR-код на інформаційному знаку (або перейти за цим посиланням);

2. Ввести номер автомобіля;

3. Обрати тривалість паркування (кількість годин);

4. Натиснути кнопку «Сплатити за паркування» та оплатити доступною банківською карткою

Також у Тернополі доступні для оплати за паркування автомобілів два інші способи:

· за допомогою додатку «е-Тернопіль», який можна завантажити для iOS та для Android;

· або готівкою у найближчих платіжних терміналах. Де найближчі платіжні термінали -вказано на інформаційних знаках на майданчиках для паркування;

Контроль за оплатою паркування здійснюють працівниики муніципальної інспекції, фіксуючи кожен автомобіль на спеціальний планшет двічі з інтервалом у 10 хвилин. Якщо протягом цього часу за паркування не сплачено, водій отримає штраф. У разі сплати паркування, у системі відображається статус «оплачено» та час, на який було здійснено оплату.