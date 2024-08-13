13.08.2024 21:26

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Тернополяни зможуть оплатити за паркування за допомогою QR-коду

13.08.2024

Ірина Нова

71

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Ще один спосіб для сплати за паркування авто запрацював у Тернополі, повідомляють у міськраді. Тепер це можна зробити за допомогою QR-коду. Такий варіант буде зручним для гостей міста, а також для місцевих жителів. 

Для сплати через QR-код необхідно:

1.     Відсканувати QR-код на інформаційному знаку (або перейти за цим посиланням);

2.     Ввести номер автомобіля;

3.     Обрати тривалість паркування (кількість годин);

4.     Натиснути кнопку «Сплатити за паркування» та оплатити доступною банківською карткою

Також у Тернополі доступні для оплати за паркування автомобілів два інші способи:

·  за допомогою додатку «е-Тернопіль», який можна завантажити для iOS та для Android;

· або готівкою у найближчих платіжних терміналах. Де найближчі платіжні термінали  -вказано на інформаційних знаках на майданчиках для паркування;

Контроль за оплатою паркування здійснюють працівниики муніципальної інспекції, фіксуючи кожен автомобіль на спеціальний планшет двічі з інтервалом у 10 хвилин. Якщо протягом цього часу за паркування не сплачено, водій отримає штраф. У разі сплати паркування, у системі відображається статус «оплачено» та час, на який було здійснено оплату.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, ТМР, e-Тернопіль, оплата за паркування

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах