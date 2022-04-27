Судили 35-річну тернополянку, яка вночі 23 квітня заїхала на “Ауді” в Катедру.

Молода жінка Ірина Яворська-Скрабут під час розгляду клопотання прокурора у судовому засіданні свою вину визнала. Вона плакала, вибачалася і казала, що розкаюється.

Прокурор просив суд обрати тернополянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави – 49620 гривень. Захисник стоматологині не заперечив цього клопотання і сказав, що його підзахисна зі всім погоджується.

Отже, найближчих два місяці Ірина Яворська-Скрабут проведе під вартою. Жінку забрали в ізолятор із зали суду.