Тернополянка стала жертвою інтернет-шахрайства на 117 тисяч гривень

12 листопада надійшло повідомлення від 35-річної жительки міста Тернопіль про факт інтернет-шахрайства.

За словами заявниці, невідома особа, яка представилася працівником інтернет-магазину профільних меблів, запевнила її у виготовленні та доставці товару. Під цим приводом зловмисник шляхом обману заволодів коштами потерпілої на загальну суму 117 000 гривень.

Правоохоронці повідомляють, що жінка добровільно переказала гроші на банківський рахунок. Однак до сьогодні товари вона не отримала, а «продавець» перестав виходити на зв’язок та не відповідає на неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до ЄРДР та розпочали перевірку. Встановлюються обставини події та особа, яка причетна до шахрайських дій.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними під час онлайн-покупок!

Не переказуйте кошти наперед незнайомим продавцям, перевіряйте інформацію про інтернет-магазини та користуйтеся післяплатою, коли це можливо.

Якщо ви стали жертвою шахрайства — негайно звертайтеся до поліції за номером 102.