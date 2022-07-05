Тернополянцi Iринi Яворськiй-Скрабут, яка у Страсну п’ятницю, 23 квiтня цього року в’їхала на автомобiлi в Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородицi, днями Тернопiльський мiськрайонний суд продовжив термiн дiї обов’язкiв, покладених на неї пiсля обрання мiри запобiжного заходу.

Про це йдеться в ухвалi суду.

У червнi слiдство повiдомило їй про нову пiдозру, додавши ще одну кримiнальну статтю, тепер їй “свiтить” до п’яти рокiв тюрми.

25 квiтня Iринi Яворськiй-Скрабут було оголошено пiдозру в пошкодженнi релiгiйної споруди, тобто у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ст. 178 КК України. 27 квiтня їй обрали запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою iз визначенням суми застави у розмiрi 49620 грн. та покладенням ряду обов`язкiв. Пiдозрювана вiдразу внесла грошову заставу й впродовж слiдства перебуватиме на волi.

Згодом, 9 червня, пiдозрюванiй повiдомлено про нову пiдозру у вчиненнi кримiнальних правопорушень передбачених двома статтями Кримiнального кодексу України – ст. 178 (пошкодження релiгiйних споруд чи культових будинкiв, що карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд шiстдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на термiн до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий термiн) та ч. 3 ст. 289 (незаконне проведення пошукових робiт на об’єктi археологiчної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктiв культурної спадщини, що карається позбавленням волi на термiн до п’яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого), оскiльки собор у Тернополi є пам’яткою нацiонального значення.

В ухвалi суду, за матерiалами слiдства, зазначено про умиснi дiї пiдозрюваної. Нема iнформацiї, що злочин було скроєно у станi наркотичного чи алкогольного сп’янiння, про що ранiше подейкували.

“Реалiзуючи свiй злочинний умисел, 23 квiтня 2022 року близько 00 години 15 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородицi, який знаходиться за адресою: вул. Сагайдачного, буд. № 14, м. Тернопiль, при невстановлених досудовим розслiдуванням мотиву та мети, порушуючи суспiльнi вiдносини, що забезпечують загальноприйнятi моральнi принципи та релiгiйнi традицiї, дiючи умисно, використовуючи транспортний засiб марки Audi моделi А3, р.н.з. НОМЕР_1 , в`їхала в релiгiйну споруду «Архикатедральний Собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородицi», чим пошкодила майно релiгiйної громади «Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородицi» м. Тернопiль Тернопiльсько-Зборiвської архиєпархiї УГКЦ, а саме: металевi вхiднi дверi, дерев`яний престол та церковнi лавки”, – йдеться в ухвалi судi.

21 червня Тернопiльський мiськрайонний суд продовжив термiн дiї обов`язкiв, покладених на Iрину Яворську-Скрабут. Пiдозрювана й далi зобов’язана прибувати за кожною вимогою до слiдчого, прокурора чи суду, не вiдлучатися за межi Тернополя без дозволу слiдчого, прокурора чи суду, повiдомляти про змiну свого мiсця проживання, пройти курс лiкування вiд наркологiчної залежностi, здати на зберiгання до вiдповiдних органiв державної влади свiй паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, iншi документи, що дають право на виїзд з України i в`їзд в Україну.

Захисник Iрини Яворської-Скрабут надав пiд час засiдання документи про те, що пiдозрювана пройшла курс лiкування вiд наркотичної залежностi.

Термiн досудового розслiдування у цiй справi обмежений трьома мiсяцями та закiнчується 25 липня 2022 року.