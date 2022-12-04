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Тернополян запрошують на магічну виставу до Миколая

04.12.2022

Роман Васильович

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Культура, Новини, Події

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Нове театралізоване дійство підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 

Постановка називається «Святий Миколай і таємниця Найдорожчого Подарунка». Глядачі зможуть побачити прем’єру у середу 7 і 14 грудня о 17.00 та у неділю 11 і 18 грудня об 11.00 та 13.30.

«Віра творить дива» – основна думка нової постановки та послання до глядачів, – кажуть у театрі. – Це історія, яка змусить кожного повірити в диво. Це весела, повчальна, магічна вистава. Було се давно, коли Святий Миколай ще не був святим, а був маленьким хлопчиком… Так-так, і він колись був дитиною – зростав, вчився, робив перші добрі справи, дізнавався про великі Таємниці… А тепер він готовий поділитися ними з вами!

Автор цієї п’єси та її режисер – Дмитро Татарінов. Над художнім оформленням працював заслужений художник України Володимир Якубовський, а над освітленням – заслужений працівник культури України Володимир Баранов.

У театрі приймають колективні та індивідуальні замовлення на відвідування святкових вистав. Вартість квитка – 100 гривень.

Фото зі сторінки театру у фейсбуці.

Автор: Роман Васильович

Мітки: ляльковий театр, Святий Миколай, вистава

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