Подавати показники за жовтень треба з 30 жовтня по 3 листопада.

У ВАТ «Тернопільобленерго» нагадують споживачам, що розпочинається період передавання показників електролічильників за жовтень 2022 року.

Про це повідомляє ВАТ «Тернопільобленерго».

Енергетики наголошують що зняття фактичних показань лічильників електричної енергії та надання їх Оператору системи розподілу є обов’язком споживача.

Період передавання показників електролічильника визначений Кодексом комерційного обліку електричної енергії, тож показник за жовтень 2022 року споживачам треба подавати в період, що розпочинається з 30 жовтня по 3 листопада включно.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку електроенергії в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця).

Щоб передати показники електролічильника споживачі ВАТ «Тернопільобленерго» можуть скористатися багатьма зручними способами:

Viber: https://www.toe.com.ua/index…/podaty-pokaznyk-cherez-viber

Telegram: https://www.toe.com.ua/…/podaty-pokaznyk-cherez-telegram (або на стартовій сторінці сервісу Telegram зайти на «Пошук» і в стрічці пошуку ввести ВАТ «Тернопільобленрго»);

сервіс «Персональний кабінет»: https://my.toe.com.ua

на веб-сайті ВАТ «Тернопільобленерго»: https://counter.toe.com.ua

— Враховуючи складну ситуацію в електроенергетиці країни та те, що на лінію кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» надходить багато звернень з причин вимкнення електропостачання, звертаємося до споживачів по максимуму використовувати згадані вище онлайн-сервіси для передавання показників електролічильників, — йдеться у повідомленні.