Тернополян попереджають: квартирні злодії теж чекають свят

Тернопільські правоохоронці закликають потурбуватися про безпеку оселі, поки вас немає вдома, адже в час зимових свят кількість квартирних крадіжок значно зростає.

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За словами поліцейських, свята – нажива для квартирних злодіїв, які найчастіше забираються до чужих помешкань, коли господарі залишають їх на тривалий час без нагляду.