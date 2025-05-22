Тернопільський ТРЦ “Подоляни” представить інноваційні рішення на RAU Expo 2025 у Києві

ТРЦ “Подоляни” стане одним із експонентів масштабної виставки RAU Expo 2025, яка відбудеться 11–12 червня 2025 року в КВЦ “Парковий” у місті Київ. Про це повідомила Тетяна Чубак, представниця ТРЦ “Подоляни”, запрошуючи всіх охочих відвідати захід.

RAU Expo 2025 – це ключова подія для представників ритейлу та торговельної нерухомості, де презентуються нові формати, технології та стратегії розвитку бізнесу. Виставка об’єднує лідерів галузі для обміну досвідом та налагодження партнерств. За словами Тетяни Чубак, RAU Expo – це не просто виставка, а місце, де “росте бізнес”.

Цього року Тетяна Чубак виступить спікером на сесії «Ринок торговельної нерухомості: нові формати та нові правила гри». Вона поділиться інсайтами щодо сучасних тенденцій у сфері торговельної нерухомості, інноваційних підходів до управління ТРЦ та стратегій адаптації до нових ринкових умов.

“Буду рада зустрітися з вами на RAU Expo 2025 і обговорити нові можливості для розвитку бізнесу в торговельній нерухомості”, – зазначила Тетяна Чубак.

ТРЦ “Подоляни” представить на виставці свої досягнення та інноваційні рішення, які сприяють розвитку сучасного ритейлу. Участь у RAU Expo 2025 стане чудовою нагодою для встановлення нових ділових контактів, ознайомлення з трендами галузі та пошуку партнерів.

Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати стенд ТРЦ “Подоляни” та долучитися до сесії за участю Тетяни Чубак 11–12 червня в КВЦ “Парковий”.