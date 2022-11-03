Тернопільський шоумен, Сергій Притула, оголосив про закриття мегазбору: лише за добу українці переказали 236 мільйонів гривень на рахунок фонду.

Завдяки згуртованості та підтримці українців ЗСУ отримають не 50, а 60 британських бронетранспортерів Spartan.

“352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі” – повідомив Притула у Twitter.

У своєму зверненні у Telegram, він розповів, що за 1,5 доби його фонду перерахували 236 мільйонів гривень, заначивши, що цього разу багато переказів було з-закордону.