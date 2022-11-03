Тернопільський шоумен, Сергій Притула, оголосив про закриття мегазбору: лише за добу українці переказали 236 мільйонів гривень на рахунок фонду.
Завдяки згуртованості та підтримці українців ЗСУ отримають не 50, а 60 британських бронетранспортерів Spartan.
“352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі” – повідомив Притула у Twitter.
У своєму зверненні у Telegram, він розповів, що за 1,5 доби його фонду перерахували 236 мільйонів гривень, заначивши, що цього разу багато переказів було з-закордону.
“Непереможні, коли об’єднані 🇺🇦Ніхто! Ніколи! НАС НЕ ПЕРЕМОЖЕ! Бо ми – українці. А це означає, що для нас немає слова «неможливо»! За 1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори дригом! І знову перевиконуємо план)))) !!!Збір закрито! Низький уклін усім, хто долучився!”- підсумував організатор мегазбору.