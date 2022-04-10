Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко передав УЗД-апарати ректору Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Михайлу Михайловичу Корді.

Медичне обладнання, яке надіслали Тернопільщині з німецького міста Альтенберг, використовуватимуть для навчання студентів закладу.

– Думаю, ці УЗД-апарати допоможуть студентам опанувати практику і надалі лікувати українців. Дякуємо українській громаді в Німеччині за те, що не забувають про нас і допомагають, – зазначив Михайло Головко.

Михайло Корда розповів, де встановлять нове обладнання.

– Один із апаратів буде знаходитися в нашому симуляційному центрі. Один – на кафедрі фізіології, де студенти вивчають базові основи ультразвукової діагностики. А ще один встановимо на кафедрі гінекології, де студенти будуть вивчати патології плоду завдяки цьому УЗД-апарату. Дуже вдячні німецькому місту Альтенберг і обласній раді за те, що нам сьогодні передають таке обладнання, – підкреслив Михайло Корда.