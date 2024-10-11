Тернопільських перевізників суворо каратимуть за готівку

У Тернополі посилили контроль за оплатою проїзду у громадському транспорті. Якщо впродовж місяця буде встановлено більше двох порушень, то із перевізником можуть розірвати договір в односторонньому порядку.

Відповідні зміни внесли до рішення «Про затвердження примірної форми договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернопільській міській територіальній громаді» на засіданні виконавчого комітету 9 жовтня, повідомляють у міській раді.

“Цим рішенням підвищується відповідальність перевізників, – прокоментував Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – Додатково встановлюється можливість розірвання договору в односторонньому порядку у випадку встановлення систематичних, більше двох разів упродовж місяця, фактів отримання готівки за проїзд”.

Нова редакція рішення звучить так: «3.3. Договір може бути розірваний Організатором в односторонньому порядку, якщо перевізник неодноразово порушив умови договору, про що Організатором складені відповідні документи, або вимоги законодавчих та інших нормативних документів, які регламентують здійснення перевезень пасажирів (у разі надходження з боку контролюючих органів документально підтвердженої інформації), або у разі надходження скарг від споживачів послуг ( при коефіцієнті порушень Кп ≥ 0,8 , який визначається за формулою Кп=П/А, де П – кількість оформлених належним чином порушень, А – кількість автобусів Перевізника на маршрутах), за невиконання Перевізником п.2.2.27 та п.2.2.28 Договору та в разі встановлення систематичних, більше 2-х раз протягом календарного місяця, підтверджених фактів отримання водієм готівкових коштів за проїзд.».

За документально підтверджені факти оплати проїзду готівкою також будуть вираховувати кошти із суми, яка належить перевізнику за надані транспортні послуги. Відповідні зміни внесли до рішення «Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді», яке також прийняли 9 жовтня.

Розмір штрафів проводитимуть за спеціальною формулою, яка вказана у додатку до прийнятого рішення. Також у ньому зазначено, факт отримання готівкових коштів водієм підтверджуються відповідною відеофіксацією та складеним актом про отримання готівкових коштів за проїзд водієм громадського пасажирського транспорту загального користування, в присутності не менше двох свідків, із зазначенням їх прізвищ, ініціалів та номеру телефону.