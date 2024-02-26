Тернопільській обласній спілці письменників – 40!

Тернопільська обласна організація НСПУ була створена на установчих зборах 28 лютого 1984 р. з благословення Павла Загребельного.

Але трохи історії. Як все зароджувалось? 50-ті роки. Варто віддати належне відомому на той час драматургу Олексі Корнієнку, який згуртував та опікувався творчо обдарованими постатями і в своїй особі представляв письменництво краю, майбутню Спілку. У 1963 р. за наполяганням Ірини Вільде та Олеся Гончара до НСПУ було прийнято нашу краянку, жінку-легенду Іванну Блажкевич (1886-1977). Згодом обласним літературним об’єднанням керував багаторічний редактор газети «Вільне життя», письменник, громадський діяч Микола Костенко. Відтоді юні таланти мали змогу друкувати свої твори на шпальтах згаданої газети у регулярних випусках «Тернопільського альманаху». До першого складу організації увійшли письменники: Володимир Вихрущ, Борис Демків, Ганна Костів-Гуска, Михайло Левицький, Георгій Петрук-Попик, драматург Олексій Корнієнко та літературознавець Роман Гром’як. Відповідальним секретарем організації було обрано Георгія Петрука-Попика. Щодо Михайла Левицького, то на запрошення місцевої влади (1980-ті) він переїхав до нашого міста із Львівщини. Естафету творчого життя обдарованої молоді підхоплює відновлена обласна молодіжна газета «Ровесник», а саме – шпальта «Сонячні кларнети» (Борис Демків). Звідси почали свій творчий шлях у велику літературу багато відомих нині письменників. За цей час видано чимало різножанрових книг, проведено сотні літературно-мистецьких свят, творчих зустрічей із читачами, презентацій, виступів по радіо, телебаченні та в пресі. Чимало письменників відзначені всеукраїнськими та міжнародними преміями, державними нагородами, почесними званнями.

Очільниками ТОО НСПУ у різні часи були Георгій Петрук-Попик (1984-1992), Петро Тимочко (1992-1998), Володимир Барна (1998-2005), Богдан Бастюк (2005-2008), Євген Безкоровайний (2008-2015), Олександр Смик (2015-2022).

Торік, 24 грудня, у переддень Різдва, на звітно-виборних зборах головою ТОО НСПУ було обрано письменницю і журналістку Валентину Семеняк (із родини Штангей), уродженку Шевченківського краю (м. Тальне, Черкаська область).

Сьогодні у Спілці – 68 письменників. Її осердям є Марія Назар, Ольга Атаманчук, Любов Малецька, Неоніла Крем’янчанка, Тетяна Дігай, Василина Вовчанська, Наталя Волотовська, Жанна Юзва, Ніна Фіалко, Анна-Віталія Палій, Зіновій Кіпибіда, Володимир Кравчук, Олег Герман, Роман Ладика. Труднощів у письменницькому товаристві вистачає, оскільки від початку повномасштабної російсько-української війни його фінансування відсутнє. Місцева влада, на жаль, відмовила у матеріальній допомозі.

За період 2023-2024 створено кімнату-музей ТОО НСПУ, бібліотеку-читальню (опікується письменниця Неоніла Крем’янчанка), стенди «Пантеон пам’яті», «Лавреати Шевченківської премії Тернопілля».

У світлиці Спілки експонується вернісаж «Янгольський світ очима Ганни Осадко». Започатковано просвітницький проєкт спільно з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради на допомогу вчителям у викладанні предмету «Література рідного краю». Зустрічі з письменниками відбуваються щодругої п’ятниці кожного місяця. Проведено академії з нагоди ювілеїв низки письменників, зокрема Ніни Фіалко, Євгена Зозуляка, Олега Германа, Зіновія Кіпибіди, Сергія Лазо, години пам’яті Богдана Бастюка, Петра Тимочка, Василя Ярмуша, Левка Крупи, Степана Будного, Зіновія Казьо, Ярослава Павуляка, Дмитра Павличка.

Понад 200 книг письменників подарували у шкільні бібліотеки міста. Понад 100 – у лікарні міста, де проходять реабілітацію поранені воїни.

Прес служба ТОО НСПУ