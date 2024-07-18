Тернопільські спортсмени здобули медалі чемпіонату України

Призові місця на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках здобули спортсмени Тернопільської «КДЮСШ з водних видів спорту».

Командний чемпіонат України серед СДЮШОР, ДЮСШ серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное відбувся у м. Умань Черкаської області. Участь у змаганнях взяли 327 учасників, які представляли 41 команду ДЮСШ, СДЮШОР із 19 областей України. Від Тернополя у цих змаганнях брала участь команда «КДЮСШ з водних видів спорту» Тернопільської міської ради.

Серед дівчат 2008–2009 р. н. Соломія Сосновська та Софія Юрків здобули золоті нагороди на дистанції 500 м у категорії «байдарка-двійка К-2». Соломія Сосновська на дистанції 500 м категорії «байдарка-одиночка К-1» здобула бронзову медаль, а також на дистанції 1000 м у категорії «байдарка-одиночка К-1» зайняла 6 місце. Підготували спортсменок – тренери-викладачі Ігор Ладика та Валентина Кудрявцева.

Серед юнаків 2010–2011 р. н. Єгор Гнатюк на дистанції 200 м та 500 м у категорії «байдарка-одиночка К-1» здобув дві срібні медалі. Підготувала спортсмена – тренер-викладач Гикава Анастасія.